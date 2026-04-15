Conflicte municipal
El PSC dissol l’agrupació de Ripoll i designarà dos regidors
Els membres de la llista socialista renuncien a rellevar els cessats, però el partit assegura que no deixarà les cadires vacants
Sara González
Es busquen regidors del PSC a Ripoll. Una vegada cessats i materialitzada la renúncia a l’acta dels dos regidors socialistes que van facilitar amb una abstenció l’aprovació dels pressupostos de l’alcaldessa Sílvia Orriols, el partit de Salvador Illa busca contra rellotge un relleu perquè la seva representació no es quedi buida a un any de les eleccions municipals. Per ara, han rebutjat l’acta tots els membres de la llista amb què es van presentar el 2023, prova del polvorí en què s’ha convertit el municipi en què governa la líder d’Aliança Catalana. Davant aquesta mena de motí, la federació de Girona ha optat per la salomònica decisió de dissoldre l’agrupació local del municipi per crear una gestora i escollirà dos nous representants al consistori.
Fonts de la direcció asseguren que no renunciaran a trobar substituts. Quan un regidor deixa l’acta, la llei estableix que és el següent de la llista el que pot entrar en un ajuntament i, si renuncia, se segueix l’ordre en què es van presentar a les eleccions. Dilluns, la federació gironina es va dedicar a trucar a tots els veïns que es van presentar en la candidatura. Eren 17, més tres suplents. En aquesta tasca fins i tot van col·laborar, asseguren, Enric Pérez i Anna Belén Avilés, els dos sancionats, malgrat que ahir van carregar contra la direcció del PSC per forçar la seva sortida.
Segons les fonts consultades, dos van dubtar a acceptar l’acta, però finalment l’agrupació local es va tancar en banda i va comunicar que no està disposada a col·laborar en el relleu. Per això la decisió de la federació de dissoldre l’agrupació local per mirar de resoldre l’assumpte.
La LOREG
La llei orgànica del règim electoral general (LOREG), en l’article 182, estableix que, una vegada esgotada tota la llista, si ningú vol ser regidor, es pot recórrer als suplents. Si aquests tampoc accepten el càrrec, és llavors quan el partit pot designar dues persones que assumeixin la responsabilitat tot i que no es presentessin en la seva candidatura.
En cas que el partit renunciés a trobar substituts, quedarien vacants dues actes i l’Ajuntament continuaria funcionant amb normalitat, però amb dos representants menys. No obstant, el PSC assegura que no contempla aquest supòsit i que hi haurà dos representants seus a Ripoll, per la qual cosa espera poder resoldre aquesta absència en el menor temps possible.
La crisi a Ripoll ha estat sotmesa a l’efecte bola de neu des que dijous passat, sense consultar amb la direcció del partit, els dos regidors socialistes van donar un cop de mà a Orriols per aprovar els comptes amb una abstenció. L’argument esgrimit és que volien impedir que el municipi es convertís de nou en un "circ" perquè, si els pressupostos no s’aprovaven, l’alcaldessa s’hagués hagut de sotmetre a una qüestió de confiança que hagués perdut i, tot seguit, l’oposició es veuria de nou en la tessitura de negociar una moció de censura.
Fins a cinc partits, entre els quals el PSC, ERC, Junts i la CUP van mirar de pactar per desbancar-la, però per ordre de Carles Puigdemont els postconvergents es van despenjar en l’últim moment, per la qual cosa el PSC no volia tornar a passar per aquest tragí.
