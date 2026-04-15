Ple del Parlament
Illa defensa que no pacta amb qui promou l’odi i Orriols li respon: "Gràcies pels pressupostos"
El president de la Generalitat retreu als populars que estiguin pactant amb Vox el govern d’Extremadura i Aragó
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, venia preparat per respondre aquest dimecres davant l’oposició arran de la crisi del PSC a Ripoll després d’haver facilitat amb una abstenció els pressupostos de l’alcaldessa Sílvia Orriols. Per a la seva sorpresa, no ha estat Junts, sinó el PP, qui li ha retret una actuació per la qual s’ha actuat amb contundència cessant els dos regidors i dissolent l’agrupació local socialista. "Tothom sap que el meu Govern i el meu partit no pacten amb qui defensa els discursos d’odi, però vostès s’estan repartint governs autonòmics amb Vox", ha replicat al líder dels populars catalans, Alejandro Fernández, alhora que ha topat amb la líder d’Aliança Catalana, que li ha donat les "gràcies" irònicament pel gest dels seus ja exregidors.
El dirigent del PP a Catalunya ha acusat el PSC d’haver pactat amb Aliança Catalana "perquè a tots dos els interessava fer-ho" per evitar una moció de confiança a Ripoll. "No ens xuclem el dit, això és hipocresia, teatre, cinisme i postureig. Sou tots dos una estafa", ha etzibat sobre les picabaralles que el president manté amb Orriols al Parlament. El president ha manifestat "sorpresa" davant l’argument "retorçat" desenvolupat pel PP i ha recordat que en aquests moments els populars estan negociant amb el partit de Santiago Abascal els governs d’Extremadura i Aragó. "Formen part d’un partit que no es posa al costat dels drets humans i del dret internacional", ha assenyalat.
També la mateixa Orriols ha buscat rebolcar-se a costa de la polèmica a Ripoll que ha permès que els seus pressupostos siguin aprovats. "És una jugada mestra sense precedents haver desarticulat l’agrupació del PSC a Ripoll. Gràcies pels pressupostos", li ha dit a Illa la líder d’Aliança. El president, al seu torn, ha insistit que no participaran ni per activa ni per passiva en acords amb qui defensa els discursos d’odi i es posen "al costat de Netanyahu, Trump, Orbán o Alternativa per Alemanya".
De fet, el president de la Generalitat ha aprofitat el focus del Parlament per reivindicar que Catalunya es convertirà divendres i dissabte en l’epicentre del progressisme a escala internacional amb la cimera Global Progressive Mobilisation, a la qual acudiran líders mundials com el del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Colòmbia, Gustavo Petro o la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, amb Pedro Sánchez i el mateix Illa com a amfitrions.
