Sánchez, sobre el judici a la seva dona: "El temps posarà a tothom al seu lloc"
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha evitat entrar al xoc amb el jutge Juan Carlos Peinado, com sí que han fet ministres socialistes després de tancar la instrucció del cas Begoña Gómez per processar per quatre delictes la seva dona. El que sí que ha manifestat és el seu convenciment que "el temps posarà tot i a tots al seu lloc". Precisament, el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, manifestava aquest dilluns la seva "confiança absoluta en què un tribunal superior, imparcial, revocar les decisions que estan en aquesta instrucció", una cosa en la qual va insistir aquest dimarts.
"Jo el que demano a la justícia és que faci Justícia", s’ha limitat a afegir Sánchez en roda de premsa des de la Xina aquest dimarts, després de reunir-se amb el president Xi Jinping, per no desviar el focus del missatge polític i econòmic del viatge. D’aquesta manera, ha mirat de tancar l’assumpte sense tornar a entrar en el tema al ser repreguntat pels periodistes. A la cúpula de Ferraz criticaven aquest dilluns que Peinado miraria de comprometre just avui la compareixença de Pedro Sánchez des de Pequín, com ha passat en altres viatges internacionals al fer coincidir amb ells les seves decisions judicials.
Amb la seva decisió, el magistrat ha rebutjat prorrogar més la investigació en una interlocutòria en la qual arxiva les actuacions pel delicte d’intrusisme professional i continua el procediment contra Cristina Álvarez, assessora de Gómez, pels mateixos delictes i contra l’empresari Juan Carlos Barrabés pels dos primers.
La resolució ha causat indignació, però no sorpresa al PSOE. Fonts del Partit Socialista van destacar que "just quan hi haurà una roda de premsa del president del Govern en un viatge internacional" o "quan es coneixen novetats judicials que afecten la cúpula del PP o Mariano Rajoy", amb referència a la sessió d’aquest dilluns del judici pel cas Kitchen, "el jutge Peinado ens sorprèn amb alguna resolució que afecta la dona del president".
