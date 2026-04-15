La gestió migratòria
Sánchez: "És reconèixer drets, però també exigir obligacions"
El cap del Govern defensa la regularització en una carta dirigida a la ciutadania
"És un acte de normalització", afegeix
«Espanya envelleix. Sense noves persones treballant i cotitzant, la nostra prosperitat es frena»
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, va recórrer a l’inusual format d’una carta dirigida a la ciutadania per defensar el procés de regularització. "El veritable sentit d’aquesta regularització és reconèixer drets, però també exigir obligacions", afirma en la missiva, en la qual apel·la a l’"orgull de ser espanyol" perquè "avui demostrem, una vegada més, que Espanya avança quan la seva societat s’implica". Segons sosté Sánchez, aquesta regularització és "un acte de normalització" per "reconèixer la realitat de gairebé mig milió de persones que ja formen part de la nostra vida quotidiana". Així mateix, destaca que es tracta també d’"un acte de justícia amb la nostra pròpia història". És a dir, "amb els que van emigrar a la recerca d’una vida millor".
Durant una roda de premsa des de Pequín, Pedro Sánchez va confirmar ahir la seva aprovació i va defensar el procés "des d’un punt de vista d’interès econòmic i també d’una qüestió moral" per "reconèixer drets als que avui ja estan aportant a la prosperitat i a la cohesió del nostre país". Així mateix va reclamar al PP, per replantejar-se la seva oposició, "que escolti la patronal, que escolti l’Església catòlica i, per descomptat, que sigui coherent amb la seva pròpia història, perquè ells també han regularitzat immigrants".
Des del punt de vista demogràfic, el procés de regularització exprés es justifica com una necessitat. "Espanya, com altres països europeus, envelleix. Sense noves persones treballant i cotitzant, la nostra prosperitat es frena", argumenta el cap de l’Executiu en la seva missiva. No obstant, reconeix també que la migració planteja desafiaments, però "la regularització és la millor resposta per afrontar-ne molts".
Millores al text
Per això aposta pel camí d’entendre la migració com "una realitat que s’ha de gestionar amb responsabilitat, integrar-se amb justícia i convertir-se en prosperitat compartida". Tot això en contraposició al camí "dels que volen sembrar la por, enfrontar els uns amb els altres i condemnar milers de persones a l’exclusió".
Les objeccions del dictamen del Consell d’Estat al reial decret per a la regularització extraordinària de migrants han obligat el Govern a treballar a contrarellotge per corregir el text i complir el calendari previst. Les principals correccions, o "millores al text" com qualifiquen els socialistes les observacions, tenen a veure amb el procediment establert per acreditar l’absència d’antecedents penals dels estrangers, i amb apunts sobre el recorregut per materialitzar la regularització.
Finalment, es va polir el text "en línia amb el que diu el Consell d’Estat" pel que fa als antecedents penals, i tancat el decret per a l’aprovació en el primer Consell de Ministres presidit per Carlos Cuerpo, en absència de Pedro Sánchez, de viatge oficial a la Xina.
L’Executiu va plantejar la necessitat de presentar un registre oficial dels països on haguessin residit en els últims cinc anys, però que en cas de no tenir resposta n’hi hauria prou amb una "declaració responsable d’inexistència d’antecedents penals". "Aquest Consell entén que s’ha de concedir la màxima prioritat a una rigorosa acreditació de la manca d’antecedents penals a tercers països", assenyala l’informe abans d’apuntar que han "d’aportar aquest certificat o document equivalent i que, en cas de no fer-ho al presentar la petició, el corresponent procediment administratiu quedarà en suspens fins que s’aporti".
