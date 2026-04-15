Viatge oficial
Sánchez i Xi situen la Xina i Espanya "en el lloc correcte de la història"
Tots dos mostren harmonia després dels desacords anteriors sobre Ucraïna
El president xinès insta el seu homòleg espanyol a frenar "la llei de la selva"
Adrián Foncillas
Pedro Sánchez sempre enalteix que el seu Govern està "en el costat correcte de la història" per la seva defensa dels drets humans i del dret internacional i perquè està contra els que inicien conflictes que considera "il·legals". Ahir, a Pequín, el president xinès va destacar que Espanya i la Xina estan "en el costat correcte de la història" davant la "llei de la selva". Els dos països s’han trobat en aquest "lloc correcte de la història" després que Ucraïna els distanciés en les visites anteriors de Pedro Sánchez a Pequín. Les tossudes reclamacions a Xi perquè embridés Putin, nascudes en uns càlculs optimistes sobre la influència xinesa en la política exterior russa, han sigut rellevades per cants al multilateralisme. Sobre les grolleres violacions de la llei internacional d’Israel i els Estats Units a Gaza, l’Iran o el Líban no hi ha dissensió entre Madrid i Pequín.
En aquesta harmonia va discórrer la quarta cimera presidencial en quatre anys. Amb banderes espanyoles a la plaça de Tiananmen, on hi ha el Gran Palau del Poble, Sánchez va explicar al seu interlocutor que "la Xina i Espanya són països de principis que actuen amb rectitud moral i estan disposats a situar-se en el costat correcte de la història". També el va animar a enfortir el dret internacional quan està sent "soscavat de manera recurrent i perillosa". Xi va remarcar la defensa urgent del "veritable multilateralisme, la pau i el desenvolupament al món" i el rebuig de "la llei de la selva". La transcripció del diàleg abunda en l’arsenal lèxic de la premsa xinesa.
Les amenaces de Trump
No van esmentar els Estats Units ni falta que va fer. Sánchez va repetir que acostar-se a un país no significa allunyar-se d’un altre, però la seva visita difícilment pot sostreure’s de les amenaces de Trump. L’ampliació pressupostària de l’OTAN i la guerra a l’Iran han arruïnat la sintonia. Espanya ha trobat esbargiment a la Xina, víctima recurrent de les envestides comercials nord-americanes, que ha criticat l’espuri ús dels aranzels.
"Espanya té una posició coherent i de sentit comú que no pot ofendre ningú. Defensa el dret internacional i un ordre nascut després de la Segona Guerra Mundial que és d’interès per a totes les nacions. Els que alcem la veu contra les violacions del dret ens veiem sotmesos a amenaces pels que les cometen, però continuarem defensant el que és just", va afirmar Sánchez en la roda de premsa posterior a la trobada.
Aquest acostament obert a la Xina hauria sigut suïcida temps enrere, però la irrupció de Trump ha canviat l’escenari. Les enquestes mostren que la Xina ja desperta més simpaties que els Estats Units en una majoria de països. En el passat va ser globalment descrita com una atroç dictadura comunista que amenaçava la pau mundial. A escala interna continua acumulant motius de denúncia, però el seu paper responsable en el pla internacional ha virat el judici. Defensa la llei internacional i la pau, no crea problemes ni els agreuja, posa l’espatlla contra el canvi climàtic i fomenta el progrés global amb el seu comerç. Al cantó de Trump s’hi amunteguen les puntades de peu a l’ONU, l’egoisme de la suma zero, el proteccionisme i el menyspreu al medi ambient.
Pequín i Madrid també coincideixen en les reivindicacions del "veritable" multilateralisme. És el que transcendeix els discursos benintencionats i pretén una nova arquitectura més respectuosa amb l’equilibri de forces actual. Així s’expliquen els esforços xinesos per potenciar i ampliar els BRICS o l’Organització de Cooperació de Shanghai amb països que mai van comptar en la governança global. Sánchez va parlar ahir d’un ordre "més inclusiu i representatiu" i va assumir que Occident hauria de sacrificar alguna quota de poder en favor del sud global. No són habituals aquests raonables discursos a Europa ni als Estats Units, acostumats a l’hegemonia i reticents a rebaixar-la.
"A Hongria guanya Europa"
Sobre les eleccions recents a Hongria, Sánchez va mostrar la seva satisfacció: "Va guanyar Europa i va guanyar la democràcia". Va reivindicar aquests dies el paper de la UE quan alguns a Brussel·les l’acusen d’anar per lliure en la seva aventura xinesa. Un superficial cop d’ull a l’hemeroteca recent ho desmenteix: per Pequín desfilen els seus líders sense parar.
