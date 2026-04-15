Una de cada tres peticions no passarà el filtre

Cues de persones estrangeres davant de l'Oficina d'Estrangeria al passeig de Sant Joan, a Barcelona, al bell mig de les demores de fins a sis mesos en la tramitació dels permisos de residència. / Zowy Voeten / EPC

Iván Gil

Madrid

El procés de sol·licitud per a la regularització de migrants arrencarà demà amb l’horitzó que beneficiï gairebé mig milió de residents a Espanya. Però fonts del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions calculen que les sol·licituds s’elevaran a 750.000, per la qual cosa, segons preveuen, un terç no passarà el filtre. Tot i que és una estimació, les mateixes fonts assenyalen que el procediment està "dimensionat" per respondre "vingui el que vingui".

Algunes entitats han arribat a estimar fins a prop d’un milió de tramitacions. "Tots els ministeris estan implicats per donar resposta", defensen davant els reptes tant pel que fa a recursos humans com logístics. Segons va traslladar la direcció de Correus als sindicats ahir, el procés podria suposar entre 500.000 i un milió de sol·licituds, de les quals entre un 10% i un 20% es tramitaran de manera presencial.

Notícies relacionades

Des del Govern qualifiquen el procés com "una de les grans fites" de la legislatura, que s’enfoca en "integració social, seguretat jurídica i reducció de la irregularitat administrativa". Segons un informe de l’Oficina Nacional de Prospectiva i Estratègia, amb un 30% menys d’immigració, Espanya tindria el 2075 un 22% menys de PIB.

