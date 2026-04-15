La previsió
Una de cada tres peticions no passarà el filtre
Iván Gil
El procés de sol·licitud per a la regularització de migrants arrencarà demà amb l’horitzó que beneficiï gairebé mig milió de residents a Espanya. Però fonts del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions calculen que les sol·licituds s’elevaran a 750.000, per la qual cosa, segons preveuen, un terç no passarà el filtre. Tot i que és una estimació, les mateixes fonts assenyalen que el procediment està "dimensionat" per respondre "vingui el que vingui".
Algunes entitats han arribat a estimar fins a prop d’un milió de tramitacions. "Tots els ministeris estan implicats per donar resposta", defensen davant els reptes tant pel que fa a recursos humans com logístics. Segons va traslladar la direcció de Correus als sindicats ahir, el procés podria suposar entre 500.000 i un milió de sol·licituds, de les quals entre un 10% i un 20% es tramitaran de manera presencial.
Des del Govern qualifiquen el procés com "una de les grans fites" de la legislatura, que s’enfoca en "integració social, seguretat jurídica i reducció de la irregularitat administrativa". Segons un informe de l’Oficina Nacional de Prospectiva i Estratègia, amb un 30% menys d’immigració, Espanya tindria el 2075 un 22% menys de PIB.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- Eurecat investiga com s'ha produït la deflagració que ha destruït un laboratori a la seva seu de Manresa