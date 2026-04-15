Trump carrega contra Meloni per censurar les crítiques al Papa
"Pensava que tenia coratge, m’equivocava. És ella qui és inacceptable", va dir el líder republicà sobre la primera ministra
Irene Savio
El que va néixer com una sintonia mediàtica – el llenguatge de la nova dreta i l’eco del "Déu, pàtria i família" ressonant als dos costats de l’Atlàntic— ha acabat estavellant-se contra el mur de la realitat geopolítica. Aquest és l’acta de defunció d’un idil·li polític que, per un temps, va semblar sòlid. El final de l’idil·li entre Giorgia Meloni i Donald Trump ha quedat certificat pel mateix republicà aquest dimarts en una entrevista. Per ell, la primera ministra italiana és ara "inacceptable" i no té "coratge".
Trump, en la seva versió més desencadenada, ha reaccionat així a l’últim episodi d’un distanciament que es gestava des de fa setmanes, arran de l’escalada bèl·lica d’Israel i els EUA contra l’Iran i les operacions israelianes al Líban. Des d’aleshores Meloni i els seus lloctinents van començar a marcar distàncies, incrementant les seves crítiques cap a Washington i Tel Aviv. El detonant final van ser els atacs de Trump al papa León XIV, que Meloni va titllar dilluns d’"inacceptables".
"És ella [Meloni] qui és inacceptable, perquè no li importa si l’Iran té una arma nuclear, una cosa que faria volar a Itàlia pels aires en dos minuts si tingués l’oportunitat", li ha dit el magnat a la corresponsal a Nova York, Viviana Mazza, del diari italià ‘Il Corriere della Sera’. "¿Els agrada als italians que la seva presidenta no ens estigui donant cap ajuda per aconseguir el petroli? ¿Li agrada a la gent? No puc imaginar-me-ho. Estic sorprès amb ella. Pensava que tenia coratge, m’equivocava", ha sentenciat.
Punt de ruptura
En aquest nou escenari, Trump ha confirmat que la relació amb Meloni – qui fos la seva aliada més ferma a Europa juntament amb l’hongarès Viktor Orbán – travessa les seves hores més baixes. Tant que "des de fa molt temps" que no parlen. Un dels motius: la negativa italiana a participar en una missió conjunta amb l’OTAN per desbloquejar l’estret d’Ormuz. Meloni "simplement diu que Itàlia no vol involucrar-s’hi. Tot i que Itàlia obté el seu petroli d’allà, tot i que els Estats Units són molt importants per a Itàlia. Ella no creu que Itàlia s’hagi d’involucrar. Creu que els Estats Units haurien de fer la feina per ella", ha explicat el president.
Meloni ha mantingut una postura més ferma que de costum contra l’expansió del conflicte al Pròxim Orient. "Itàlia no està en guerra ni vol entrar-hi", va afirmar el 5 de març a l’emissora RTL. En aquesta mateixa intervenció, va aclarir que l’ús de les bases militars nord-americanes en sòl italià només es limitaria a la "logística i operacions no cinètiques". Posteriorment, es va conèixer també la negativa de la italiana a permetre l’aterratge d’un bombarder nord-americà que, sense comunicació prèvia, havia demanat l’ús de la base de Sigonella, a Sicília.
En la seva conversa amb el rotatiu italià, Trump no ha estalviat tampoc nous atacs contra el papa León XIV i les seves constants crides a la pau. "No entén i no hauria de parlar de guerra, perquè no té ni idea del que està passant", ha afirmat, al·ludint a la repressió de les protestes a l’Iran.
El contraatac ha arribat també des de la vicepresidència dels EUA. JD Vance s’ha afegit a l’ofensiva contra la Santa Seu, suggerint que el Vaticà s’hauria de limitar a les "qüestions morals" i "deixar que el president dels Estats Units s’encarregui de definir les polítiques públiques nord-americanes".
El Papa va replicar dilluns recordant que l’"Evangeli és clar" i que l’Església té l’"obligació moral d’oposar-se a la guerra", assegurant no tenir "por" de l’Administració nord-americana. "No som polítics, no ens vam ocupar de la política internacional amb la mateixa perspectiva que ell. Jo crec en el missatge de l’Evangeli, que és construir la pau", va afirmar.
La tensió ha escalat també en el pla ideològic. Durant la seva gira per l’Àfrica, on es troba en aquests dies, el Papa ha denunciat les "temptacions neocolonials" i ha advertit sobre democràcies que "corren el risc de transformar-se en una tirania majoritària o en una màscara per al domini de les elits econòmiques i tecnològiques".
"Per la seva banda, Meloni ha aconseguit també l’inimaginable: que destacats membres de l’oposició italiana la defensessin. Per exemple, Elly Schlein, cap del Partit Democràtic, que ha expressat la seva "ferma condemna per l’atac [de Trump contra] la primera ministra", mentre que el centrista Carlo Calenda, líder d’Acció, ha dit que "ha tingut el valor de dir prou a un boig".
