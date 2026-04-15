Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Escaladors de MontserratOrdenança de patinetsMedicaments més venutsRosalíaYolanda RamosConcurs de Relats BreusPallissa Sant Vicenç
instagramlinkedin

Enfrontament dialèctic

Trump insta el papa Lleó XIV a tenir en compte que l'Iran "ha matat almenys 42.000 manifestants innocents"

"Lleó hauria de redreçar el rumb com a Papa, fer servir el sentit comú i deixar de complaure l'esquerra radical", ha dit el mandatari republicà

EP

Madrid

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a carregar contra el papa Lleó XIV per instar-lo a tenir en consideració que l'Iran "ha matat almenys 42.000 manifestants innocents", xifra que no ha estat confirmada per cap autoritat ni organització fins ara, en el marc de l'escalada dialèctica empresa per l'inquilí de la Casa Blanca aquesta mateixa setmana en qualificar el Summe Pontífex de "feble en matèria de delinqüència i pèssim en política exterior".

"¿Podria algú dir-li al papa Lleó XIV que l'Iran ha matat almenys 42.000 manifestants innocents i totalment desarmats en els últims dos mesos?", s'ha preguntat el magnat republicà qualificant d'"absolutament inacceptable" que l'Iran posseeixi una bomba nuclear.

Donald Trump s'ha pronunciat així en un nou atac frontal contra el papa Lleó XIV després que el líder del Vaticà es manifestés la setmana passada en contra de la guerra en països com Ucraïna, el Líban o el Sudan, i també de la violència a l'Iran.

Notícies relacionades

"Lleó hauria de redreçar el rumb com a Papa, fer servir el sentit comú, deixar de complaure l'esquerra radical i centrar-se a ser un gran Papa, no un polític", va afirmar diumenge el mandatari nord-americà sobre les postures del seu homòleg al capdavant de l'Estat del Vaticà, abans de concloure que aquesta posició "l'està perjudicant molt i, el més important, està perjudicant l'Església Catòlica".

RRSS WhatsAppCopiar URL
