Enfrontament dialèctic
Trump insta el papa Lleó XIV a tenir en compte que l'Iran "ha matat almenys 42.000 manifestants innocents"
"Lleó hauria de redreçar el rumb com a Papa, fer servir el sentit comú i deixar de complaure l'esquerra radical", ha dit el mandatari republicà
EP
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a carregar contra el papa Lleó XIV per instar-lo a tenir en consideració que l'Iran "ha matat almenys 42.000 manifestants innocents", xifra que no ha estat confirmada per cap autoritat ni organització fins ara, en el marc de l'escalada dialèctica empresa per l'inquilí de la Casa Blanca aquesta mateixa setmana en qualificar el Summe Pontífex de "feble en matèria de delinqüència i pèssim en política exterior".
"¿Podria algú dir-li al papa Lleó XIV que l'Iran ha matat almenys 42.000 manifestants innocents i totalment desarmats en els últims dos mesos?", s'ha preguntat el magnat republicà qualificant d'"absolutament inacceptable" que l'Iran posseeixi una bomba nuclear.
Donald Trump s'ha pronunciat així en un nou atac frontal contra el papa Lleó XIV després que el líder del Vaticà es manifestés la setmana passada en contra de la guerra en països com Ucraïna, el Líban o el Sudan, i també de la violència a l'Iran.
"Lleó hauria de redreçar el rumb com a Papa, fer servir el sentit comú, deixar de complaure l'esquerra radical i centrar-se a ser un gran Papa, no un polític", va afirmar diumenge el mandatari nord-americà sobre les postures del seu homòleg al capdavant de l'Estat del Vaticà, abans de concloure que aquesta posició "l'està perjudicant molt i, el més important, està perjudicant l'Església Catòlica".
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Tanquen la via d'escalada de Montserrat on van morir dues persones dissabte passat
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»