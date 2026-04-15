Iniciativa de Macron i Starmer
Unitat per a una "missió multinacional pacífica"
Leticia Fuentes
França continua amb els seus esforços diplomàtics per desbloquejar l’estret d’Ormuz. Tal com havia anticipat el president francès, ahir el Palau de l’Elisi va confirmar que el primer ministre britànic, Keir Starmer, i el president francès, Emmanuel Macron, lideraran una conferència aquest divendres amb "països no bel·ligerants" per "contribuir en una missió multilateral i purament defensiva", destinada a restaurar la llibertat de navegació a l’estret d’Ormuz. El primer ministre britànic viatjarà fins a París per copresidir aquesta reunió, mentre que la resta de participants hi assistiran a través de videoconferència. Macron va voler matisar que la missió serà "estrictament defensiva i al marge dels països bel·ligerants", i que es desplegarà quan "la situació ho permeti". Durant la conferència s’abordaran "totes les qüestions de fons", tant respecte a les "activitats nuclears i balístiques de l’Iran com a les seves accions desestabilitzadores a la regió". A més de tornar al Líban la pau i "la seva sobirania i integritat territorial". Starmer, per la seva banda, va informar que ha reunit "més de 40 nacions" que comparteixen l’objectiu de restaurar la llibertat de navegació. "El tancament continu de l’estret d’Ormuz és profundament perjudicial. Posar en marxa el transport marítim global és vital per alleujar les pressions sobre el cost de vida", va afirmar.
