Villarejo presumia de les pressions que feia a Rajoy i Fernández Díaz
El cap dels investigadors confirma les extorsions de l’excomissari jubilat
Tono Calleja Flórez
L’inspector en cap del Cos Nacional de Policia Gonzalo Fraga, que va liderar la investigació del cas Kitchen, va dir ahir, el segon dia de la seva declaració com a testimoni a l’Audiència Nacional, que el comissari jubilat José Manuel Villarejo va presumir de les pressions que realitzava l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz, l’exsecretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez, i al llavors president del Govern, Mariano Rajoy, a qui anomenaven "l’asturià" o "el barbes".
L’inspector va al·ludir a una conversa entre l’excomissari Adrián de la Joya, en la qual Villarejo diu: "El problema que tenen és poder que m’han deixat". I va afegir: "És un mecanisme de pressió. El dirigeix al secretari d’Estat, Francisco Martínez i al ministre, permanentment en el seu relat, i de vegades també l’estén al que denominen el barbes o l’asturià", en al·lusió a l’expresident del Govern.
L’investigador va recordar un altre enregistrament, aquest realitzat per Sergio Ríos –el que va ser xòfer de Luis Bárcenas i que va ser captat per la cúpula d’Interior a canvi del pagament de 2.000 euros mensuals dels fons reservats–, en el qual Villarejo es dirigeix al col·laborador, en relació amb unes suposades gravacions de l’extresorer a Rajoy i al dirigent del PP Javier Arenas, per encomanar-li que calia "pensar per trobar-les", amb la finalitat de destruir-les i que no fossin aportades al cas Gürtel.
Gonzalo Fraga va assegurar que Villarejo va amenaçar Francisco Martínez perquè destituís el seu principal antagonista a la Policia, el comissari principal i llavors cap d’Assumptes Interns, Marcelino Martín-Blas: "Com no cessis Marcelino, tu vas fora", li va dir.
L’advocat que defensa Villarejo en el judici havia requerit a l’investigador sobre si recordava que Martín-Blas havia sigut destituït per la cúpula policial "per la falsedat" d’un informe sobre el cas del Petit Nicolás. No obstant, l’inspector, que ha demostrat un coneixement ampli de les proves, va respondre: "Jo he escoltat la versió que Villarejo ha ofert en les seves gravacions".
