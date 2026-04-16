Un alumne de 14 anys assalta a trets una escola turca i causa 8 morts
És el segon episodi en tot just dos dies en un centre educatiu del país
Adrià Rocha Cutiller
Almenys vuit persones han mort aquest dimecres al migdia quan un nen de 14 anys ha irromput armat en una escola de primària a la regió de Kahramanmaras, al sud de Turquia. L'assaltant, un menor de 14 anys que ha irromput disparant a dues aules, s'ha disparat a si mateix després dels atacs.
"Un nen de vuitè curs ha arribat amb cinc armes i set carregadors a la motxilla. Ha entrat a classes de nens de cinquè grau (10 i 11 anys), matant i ferint indiscriminadament. Creiem que les armes pertanyien al seu pare, un antic oficial de policia", ha declarat a la premsa el governador de la província, Mükerrem Ünlüer. En l'incident també van resultar ferides 13 persones més.
El pare del nen atacant a l’escola a Kahramanmaras va ser detingut ahir a la tarda, segons va anunciar el Ministeri de l’Interior en un comunicat. "Estem seguint l’avenç dels ferits als hospitals. Estenc el meu condol més sincer a tots els afectats", va dir el ministre turc de Salut, Kemal Memisoglu.
En l'incident també han resultat ferides 13 persones. Es tracta del segon atac d'aquestes característiques a Turquia en dos dies: aquest dimarts, un jove de 19 anys va irrompre contra un institut a la veïna província de Sanliurfa. En aquest assalt, no obstant, tan sols van resultar ferides 16 persones, i l'únic mort va ser el mateix atacant.
"Tots els aspectes d'aquest incident estan sent meticulosament examinats per les nostres institucions. Estem fent els passos pertinents. Però és molt important que la nostra societat eviti entrar en pànic i actuï amb sentit comú", ha declarat el ministre de Comunicacions turc, Buhanettin Duran.
