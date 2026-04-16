Brussel·les proposa teletreballar almenys un dia per setmana
La Comissió Europea plantejarà també als governs abaixar el preu del transport
Beatriz Ríos
La Comissió Europea proposarà la setmana vinent als governs imposar almenys un dia de teletreball obligatori a les empreses, rebaixar o fer gratuït el transport públic per als col·lectius més vulnerables, i tancar els edificis públics quan calgui, ha avançat el diari El PaíLa Comissió Europea proposarà la setmana vinent als governs imposar almenys un dia de teletreball obligatori a les empreses, rebaixar o fins i tot fer gratuït el transport públic per als col·lectius més vulnerables, a més de tancar els edificis públics quan sigui necessari, segons ha avançat el diari ‘El País’.s. Segons càlculs del mateix Executiu comunitari, la factura de combustibles fòssils ha costat als països europeus 22.000 milions extres com a conseqüència de la guerra a l’Orient Mitjà. Malgrat la treva pactada entre els EUA i l’Iran, l’obstrucció de l’estret d’Ormuz i la tensió a la zona mantenen els preus alts.Segons càlculs del mateix Executiu comunitari, la factura de combustibles fòssils ha costat als països europeus 22.000 milions extra com a conseqüència de la guerra a l’Orient Mitjà. Malgrat la treva pactada entre els Estats Units i l’Iran, l’obstrucció de l’estret d’Ormuz i la tensió a la zona mantenen els preus disparats.
Dilluns, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va avançar que el seu equip ultimava els detalls d’un paquet de mesures per abaixar la factura. Aquest paquet està sent definit. Brussel·les assegura que Europa no té un problema de subministrament, però Alemanya va insistir que l’energia més barata és la que no es gasta i per això la fórmula passa per estalviar.Dilluns passat, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va avançar que el seu equip estava ultimant els detalls d’un paquet de mesures que permeti abaixar la factura. Aquest paquet està sent encara definit. Brussel·les assegura que Europa no té un problema de subministrament, però l’alemanya va insistir que l’energia més barata és la que no es gasta i per això la fórmula passa per estalviar.
En cas de confirmar-se el seu plantejament, l’Executiu demanarà a les empreses que introdueixin almenys un dia de teletreball obligatori a la setmana. Una mesura que el comissari europeu d’Energia, Dan Jorgensen, va plantejar ja fa algunes setmanes quan va instar els governs europeus a aplicar les recomanacions que havia fet l’Agència Internacional de l’Energia.En cas de confirmar-se, l’Executiu demanarà a les empreses que introdueixin almenys un dia de teletreball obligatori a la setmana. Una mesura que el comissari europeu d’Energia, Dan Jorgensen, ja va plantejar fa algunes setmanes quan va instar els governs europeus a aplicar, "en la mesura possible", les recomanacions de l’Agència Internacional de l’Energia.
Brussel·les plantejarà que les institucions tanquin edificis públics quan sigui necessari. Aquestes mesures, com ajustar la temperatura de calefaccions i aires condicionats, ja es van plantejar durant la crisi del 2022, com a conseqüència de la invasió russa d’Ucraïna. Una altra de les mesures seria abaratir el transport públic i fins i tot fer-lo gratuït per a alguns col·lectius.Brussel·les també plantejarà que les institucions tanquin edificis públics quan sigui necessari. Aquestes mesures, com ajustar la temperatura de calefaccions i aires condicionats, ja es van plantejar durant la crisi del 2022, com a conseqüència de la invasió russa d’Ucraïna. Una altra de les mesures que plantejaria Brussel·les, segons informa ‘El País’, seria abaratir el transport públic. I fins i tot, proposaria fer-ho gratuït per a alguns col·lectius.
Ajudes d’Estat
La Comissió discutirà aquesta setmana amb els governs europeus com relaxar les normes que regulen les ajudes d’Estat per recolzar els col·lectius més afectats. Von der Leyen va assenyalar que espera fer efectiva aquesta relaxació temporal aquest abril.La Comissió discutirà al llarg d’aquesta setmana amb els governs europeus com relaxar les normes que regulen les ajudes d’Estat per poder recolzar els col·lectius més afectats. Von der Leyen va assegurar que espera fer efectiva aquesta relaxació, temporal, aquest mateix mes d’abril. L’esborrany, publicat ahir, planteja que els governs puguin donar suport als sectors més afectats cobrint una part dels costos per l’augment dels preus del combustible, els fertilitzants i l’electricitat en el cas de les indústries d’alt consum energètic.L’esborrany, publicat aquest dilluns, planteja que els governs puguin recolzar els sectors més afectats cobrint part dels costos per l’augment dels preus del combustible, o els fertilitzants, com per exemple en el transport o l’agricultura, i l’electricitat en el cas d’indústries d’alt consum energètic.
