Mobilitat sostenible
El poble català que supera Barcelona en carril bici per habitant i gairebé ningú no s’imagina
La capital catalana és la localitat amb més quilòmetres totals, però la seva elevada població rebaixa la mitjana a 0,15 km per cada 1.000 residents
Oriol García Dot
La bicicleta és un dels transports més utilitzats a tot Catalunya. És sabut que hi ha molts carrils bici repartits per tota aquesta comunitat autònoma, però realment, ¿quins municipis són els que tenen més carrils bici?
La pàgina web Carril Bici Open Data es dedica a comptabilitzar i assenyalar els carrils bici de Catalunya per conèixer millor quins municipis en tenen més quantitat. Això ho fan basant-se en OpenStreetMap, la seva font principal de dades.
OpenStreetMap (OSM) és un mapa col·laboratiu del món, editat per milers de voluntaris. Per aconseguir les dades per a aquest mapa, Carril Bici Open Data recopila informació buscant les etiquetes de vies per a ciclistes o camins fets per a bici a OSM.
A més, obtenen la quantitat de població i la superfície de cada municipi des de Wikidata. Això els permet calcular indicadors relatius com km de carril bici per cada 1.000 habitants o per km². Complementen les dades d’OSM amb fonts d’Open Data Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per dur a terme el mapa interactiu.
Dades de carrils bici a Catalunya
Per començar, aquesta web mostra que a tot Catalunya hi ha 2.051 quilòmetres de carrils bici. A més, explica que hi ha 328 municipis que compten amb aquest tipus de vies, ocupant un 34,6% de cobertura municipal. La mitjana de Catalunya de km per cada 1.000 habitants és de 0,61.
Si ho dividim per províncies, podem veure que la que més quilòmetres de carril bici té és Barcelona, amb 1.105 km, 148 municipis amb carril i una mitjana de 0,19 km/1.000 habitants. La segueix Girona, amb 477 km, 102 municipis amb carril i 0,58 km/1.000 habitants de mitjana. En tercer lloc, tenim Tarragona, amb 360 km, 51 municipis amb carril i 0,42 km/1.000 habitants de mitjana. Finalment, apareix Lleida amb 92 km, 27 municipis amb carril i una mitjana de 0,20 km/1.000 habitants.
Municipi amb més carrils bici
Aquest mapa evidencia que el municipi amb més quilòmetres de carrils bici, per sorpresa de ningú, és Barcelona. Concretament, la capital catalana compta amb 245,8 km de carril bici, dels quals el 58% disposa d'il·luminació nocturna. Tot i ser el municipi amb més carrils bici, el seu elevat nombre de població fa que tingui només 0,15 km per cada 1.000 habitants.
El podi de municipis amb més quilòmetres d’aquest tipus de vies el completen Reus (Baix Camp, Tarragona), amb 55,2 km de carril bici, 0,50 km cada 1.000 habitants i el 48% de vies il·luminades i, en tercera posició, Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona), amb 50,7 km de carril bici, 0,23 km per cada 1.000 habitants, però tan sols un 33% d’aquests compten amb il·luminació.
A més, la pàgina web ha publicat un rànquing dels municipis que tenen més quilòmetres per cada 1.000 habitants. Comptant només municipis amb més de 5.000 habitants, el primer municipi que hi apareix és Bescanó (Gironès), que disposa de 10,9 km de carril bici i una població de 5.122 habitants, donant la xifra final de 2,13 km/1.000 habitants. Deltebre (Baix Ebre, Tarragona) el segueix molt de prop, amb 1,94 quilòmetres per cada 1.000 habitants, tot i que disposa de 23,2 km de carril bici en total.
