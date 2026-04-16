Cosidó nega haver ordenat la Kitchen i s’allunya de Villarejo
"No era una relació de confiança", afirma l’exdirector general de la Policia
Tono Calleja Flórez
L’exdirector general de la Policia i exsenador del PP Ignacio Cosidó va negar haver ordenat al clan policial portar a terme l’operació Kitchen. "La meva relació amb Villarejo no era una relació de confiança i en cap cas m’hauria semblat adequat", no va dubtar a assegurar.
Durant la seva declaració com a testimoni en la cinquena jornada del judici per aquest cas, Cosidó va negar haver sentit els termes "cuiner" o "Kitchen" en relació amb alguna operació policial, ja que el seu coneixement sobre aquesta el va obtenir principalment per part de les notícies que van sorgir de la investigació a l’Audiència Nacional. Va incidir que totes les investigacions de caràcter judicial, com la relacionada amb el cas Gürtel, les desconeixia en els seus detalls perquè estan sota el control de jutges i fiscals: "Els funcionaris policials tenen el deure de guardar secret".
L’Audiència Nacional jutja la sostracció el 2012 i el 2013 d’informació a Luis Bárcenas, l’extresorer del PP, que pogués perjudicar l’expresident del Govern Mariano Rajoy i el seu partit per part d’un grup d’agents de la Policia amb coneixement de la cúpula del Ministeri de l’Interior.
Amb la porta oberta
L’excomandament policial va assegurar que únicament es va trobar una vegada el senyor Villarejo, en el que va ser una salutació exclusivament protocol·lària el gener del 2012 quan va prendre possessió del seu càrrec de director general de la Policia. Cosidó va especificar que va ser fortuït i breu, al seu despatx, però amb la porta oberta.
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, va tallar l’advocada de l’acusació que exerceix el PSOE, Gloria de Pascual, quan va inquirir el testimoni sobre una cita als diaris de Villarejo, avançada per aquest diari, en què assenyalava que el mateix Cosidó manifestava que Cospedal "estava polititzant la Policia". "Un testimoni ve com a prova de l’acusació contra els que tenen aquesta condició, no contra tercers que no estan acusats, vostè ha de moure’s en aquest marc", va assenyalar. En tot cas, el testimoni va negar conèixer aquesta cita de Villarejo i es va limitar a assenyalar que una de les línies que va mirar d’impulsar durant el seu mandat "va ser la màxima professionalitat a la Policia Judicial". La relació amb Cospedal va ser, segons el seu testimoni, "escassa", si bé es va reunir en ocasions amb ella com a sotssecretària a Interior per tractar temes pressupostaris o de personal.
L’exdirector general de la Policia va negar que hagués sigut ell l’encarregat de nomenar els comissaris generals, perquè "el director general nomena fins a un determinat nivell". Sí que va reconèixer haver nomenat el cap d’Assumptes Interns, Marcelino Martín-Blas. El seu relleu va ser cosa del DAO i ell ho va entendre com que era positiu portar a terme relleus als llocs.
Tampoc va arribar a saber si Sergio Ríos, el xòfer de Bárcenas contactat per la policia política per espiar-lo, era un confident policial: "Si hi ha una bateria especialment reservada era en matèria de confidents, no sabia que hi havia una persona en el marc d’aquesta operació". Tampoc va fer una investigació interna sobre el que va passar malgrat que les primeres investigacions judicials sobre l’operació Kitchen van ser el 2015 i ell es va mantenir en el càrrec fins al 2016.
