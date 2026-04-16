Costa demana una treva duradora per buscar una sortida al programa nuclear
Beatriz Ríos
El president del Consell Europeu, António Costa, va instar aquest dimecres des de Doha (Qatar) a un alto el foc "durador" que permeti buscar una sortida negociada al conflicte a l'Orient Mitjà. Això passa perquè l'Iran abandoni el seu programa nuclear, de míssils balístics, i el seu suport a milícies a la regió, tal com reclamen els Estats Units. "És fonamental que totes les parts aprofitin l'impuls generat pel recent alto el foc mediat pel Pakistan", va dir Costa durant una roda de premsa a Doha. El president va insistir que la treva hauria de donar espai a abordar "les preocupacions de la comunitat internacional" respecte a Teheran.
"Això inclou, per descomptat, el seu programa nuclear, però també el seu programa de míssils balístics, el suport de l'Iran a grups afins que desestabilitzen la regió i el bloqueig de les rutes marítimes internacionals", va explicar el dirigent portuguès. La Unió Europea assumeix ja la retòrica dels Estats Units, els serveis d'intel·ligència dels quals van alertar de la capacitat iraniana per atacar objectius a llarga distància.
"L'estret d'Ormuz i el mar Roig són unes artèries vitals per a l'economia mundial, les cadenes de subministrament i el comerç internacional", va dir Costa, en defensa de la llibertat de navegació. "Aquesta guerra ja ha tingut conseqüències desastroses que se senten arreu del món. La situació només empitjorarà cada dia que passi sense una solució a aquest conflicte. Restablir la llibertat de navegació a l'estret d'Ormuz és crucial i urgent"
El president del Consell Europeu va reiterar la voluntat dels europeus de contribuir a garantir una navegació segura a la zona, sempre que cessin les hostilitats. Aquest divendres, França i el Regne Unit van convocar una reunió per coordinar un possible pla amb altres països interessats a participar en una missió. Els líders de la UE es reuneixen el 23 i 24 d'abril a Xipre per a una cimera informal, marcada per la crisi.
Subscriu-te per seguir llegint
