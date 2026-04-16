ERC i Comuns donen aire al Govern amb una injecció de 6.000 milions
Les dues formacions avisen que l’aval al crèdit no garanteix un sí als comptes
Carlota Camps
El Govern va retirar el projecte de pressupostos del Parlament a canvi que Esquerra avalés una injecció de gairebé 6.000 milions d'euros a les arques catalanes que evités tensions de tresoreria fins que es pugui arribar a un pacte per crear nous comptes. La Cambra catalana ha convalidat aquest decret, segons el previst, ja que tant els republicans com els Comuns han complert la seva paraula, la CUP s'ha abstingut i Junts, PP, Vox i Aliança Catalana han registrat un vot en contra perquè consideren que és un "pedaç". Ara bé, el debat s'ha convertit en un intercanvi de paraules entre la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i els seus socis; ella, emplaçant-los a pactar unes noves xifres, i ells, recordant-li que cal complir abans amb els acords ja subscrits. La negociació segueix en marxa i el mes de juliol està marcat en vermell al calendari del president Salvador Illa.
Romero va defensar que aquests fons s’incorporen gràcies a l’increment dels ingressos a causa de la bona marxa de l’economia i a un finançament més gran. Va afirmar que es dedicaran a complir les obligacions de la Generalitat per fer front als increments retributius del personal i a atendre l’augment de la despesa compromesa, com el dels concerts sanitaris, el farmacèutic, les ajudes al lloguer i els recursos per al món local. També serviran per cobrir els compromisos plurianuals, com el Pla de Barris, la bonificació del transport públic i el manteniment ordinari.
"Ajudar" Catalunya
Esquerra va donar el sí a aquest suplement de crèdit amb l’argument que té el compromís d’"ajudar" que Catalunya tingui "els recursos econòmics necessaris", però va advertir els socialistes que no poden interpretar aquesta decisió com un aval a l’Executiu. De manera similar es van expressar els Comuns, que van reclamar al Govern que compleixi i "concreti" els acords aconseguits fins ara amb la seva formació. "Catalunya necessita pressupostos, compleixin el que toca i tindran pressupostos", va assegurar el portaveu de la formació.
