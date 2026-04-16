Partit Popular
Feijóo acusa Sánchez d’atemptar contra "els pilars de l’europeisme" amb la regularització d’immigrants
Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de soscavar els principis europeus, criticant tant la regularització massiva d’immigrants com la postura del Govern davant del cas Begoña Gómez
Mariano Alonso Freire
El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, insisteix a equiparar Pedro Sánchez amb el derrotat primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán (es refereix al president del Govern com "l’Orbán del sud") i l’acusa d’atemptar contra "els pilars bàsics de l’europeisme" tant pel pla de regularització massiva d’immigrants que el Consell de Ministres va aprovar aquesta setmana, com per l’actitud de l’Executiu davant del cas de Begoña Gómez, la dona del president a qui el jutge Juan Carlos Peinado ha deixat al llindar de l’obertura de judici oral per quatre presumptes delictes de corrupció.
Així ho va reiterar durant el seu discurs aquest dijous a 'Wake up, Europe!' que organitza El Español, on va afirmar: "El principal problema de la nostra política exterior actual, ja no és que s’estigui fent d’esquena a les Corts Generals, que és on sempre l’hem decidit, ja no és que es manipuli per contentar minories, o per desviar l’atenció dels problemes domèstics; és que s’estan prenent decisions que traeixen els pilars bàsics de l’europeisme". El líder de l’oposició ho va exemplificar amb assumptes "només dels últims dies".
I va explicar: "A Espanya s’ha impulsat una regularització massiva d’immigrants, de tots, els que siguin a Espanya a 1 de gener de 2026, que va en direcció contrària al control més gran acordat per tots els països de la Unió Europea, i em remeto a les paraules del comissari d’immigració [Magnus Brunner] pronunciades en aquest mateix fòrum; s’ha atacat l’estat de dret una vegada més, envestint contra la independència judicial des del Govern, des de la taula de la roda de premsa del Consell de Ministres, i s’ha fet, a més, in voce i per escrit, amb cartes del ministre de Justícia [Félix Bolaños] al Consell General del Poder Judicial", va assenyalar en referència a les dures crítiques llançades des del Govern a la interlocutòria de processament de Peinado.
A la sortida de l’acte, i en declaracions als mitjans de comunicació, el líder dels populars va voler remarcar el mateix missatge. "Si un govern no sap distingir entre antecedents penals i antecedents policials, no n’hauria de formar part una persona, i menys encara la portaveu, d’aquest govern", va assenyalar en referència a la també ministra de Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. "Que el Govern accepti que es pot regularitzar una persona que ha entrat irregularment a Espanya, tot i tenir antecedents policials, no té precedents", va afirmar, abans de sostenir de nou que el pla del Govern estaria provocant un "efecte crida" d’immigrants irregulars cap al nostre país.
Feijóo va acusar la ministra i portaveu Saiz, en referència a la sessió de control parlamentària de dimecres, de no haver respost a la Cambra Baixa sobre "quantes persones calcula el Govern que poden ser susceptibles de regularització. No ha contestat a la cambra, ens n’ha negat la dada. I reitero: no es pot regularitzar una persona que tingui antecedents policials", va concloure.
