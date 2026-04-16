El Govern augmentarà les places per aprendre català davant la regularització d'immigrants
Gisela Boada
El Govern vol ampliar la seva oferta de places de català davant el procés de regularització de més de mig milió d’immigrants que comença aquest dijous a tot Espanya. Catalunya es perfila com una de les comunitats autònomes amb un nombre més alt de persones que podrien acollir-se a aquesta mesura: unes 135.000, cosa que suposa el 27% del total estimat,** segons les previsions de la Fundació Ciutadania Global, una de les entitats impulsores de la mesura.
En aquest context, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha explicat en una entrevista a Ser Catalunya que les comunitats autònomes estan cridades a tenir un paper clau en l'"acompanyament" de serveis a aquestes persones, però també en la seva integració. En aquest punt, ha avançat que "en els pròxims dies" l'Executiu posarà "més recursos" perquè hi hagi més places per estudiar català dirigides als estrangers que vulguin aprendre l’idioma, aprofitant que molts d’ells veuran la seva situació regularitzada i es podran centrar en la seva inserció.
"Tenim el repte de mantenir la nostra identitat, cultura i llengua [...] per al Govern és fonamental que una persona que arribi a Catalunya aprengui la nostra llengua", ha declarat Dalmau, després de treure pit que el seu Govern és el que "més recursos ha destinat al català". "Pots dir que defenses molt la llengua, però per defensar-la has de fer alguna cosa", ha deixat anar el titular de Presidència, en un retret velat a partits com Junts, que són molt crítics amb la política lingüística del Govern i que, juntament amb la CUP, es van desmarcar del Pacte Nacional per la Llengua.
Actualment, segons ha explicat, el Govern ja ha ampliat en unes 25.000 les vacants formatives, entre les que ofereixen les entitats que finança i les pròpies, si bé la intenció del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, era arribar a les 30.000 places, com va dir fa més d’un any, amb una inversió de 8,8 milions d’euros. "Hem passat de 120.000 places [anuals] a unes 146.000 fruit de l’acord per al Pacte Nacional", ha celebrat el conseller.
En aquests moments, l'Executiu treballa en dues direccions: una és fer créixer els cursos que ja ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística, que en aquest primer trimestre del 2026 ha incrementat un 25% les seves places -unes 42.000 en total-, i l’altra és subvencionar els ens locals perquè impulsin més cursos als seus territoris, amb una nova línia de finançament que ja ha suposat l’obertura d’altres 8.000 cursos més, segons les dades que va facilitar la conselleria.
Són unes xifres que continuen sense convèncer les entitats en defensa de la llengua, que demanen arribar a les 200.000 places per cobrir la demanda. A tall d’exemple, a Barcelona, on hi ha una demanda superior a la de la resta de ciutats per la seva dimensió, en el segon trimestre del 2025 gairebé 2.000 persones es van quedar sense opció d’assistir a les classes.
