Després de l'incident a Cornellà

El Govern posa en marxa un canal de denúncies per combatre els càntics racistes en l'esport

Los cánticos racistas empañan el amistoso de España frente a Egipto en Cornellà: "Musulmán el que no bote"

El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez.

El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez. / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS / Europa Press

Carlota Camps

Barcelona

Els càntics racistes que es van sentir fa dues setmanes en el partit Espanya-Egipte celebrat a Cornellà han fet canviar el "xip" al Govern sobre els discursos d’odi en el món de l’esport, que veu "instrumentalitzats" i emmarcats com a part d’una estratègia política. Així ho ha afirmat el conseller d’Esports, Berni Álvarez, en una intervenció al Parlament, en què ha explicat les mesures que ha dut a terme l’Executiu per intentar combatre aquest tipus de situacions, entre les quals hi ha la posada en marxa d’un canal de denúncies.

Segons el conseller, aquells fets evidencien que hi ha missatges "orientats" i "preparats" que van molt més enllà dels insults habituals en un recinte esportiu, i ha animat els clubs a denunciar aquests comportaments. A parer seu, és "equivocat" no actuar per evitar quedar-se sense grada d’animació. En aquest sentit, ha avisat que no es poden tractar aquestes actuacions com un simple "incident esportiu" i les ha qualificat de "vulneracions de drets" que provoquen una "fractura molt clara de la convivència". "No estàs anant contra el teu club, estàs ajudant el teu club, la teva entitat", ha reblat.

Per tot això, ha explicat que el Govern ha aprovat un pla d’acció per prevenir i combatre el racisme i els discursos d’odi en esdeveniments esportius. Ja la setmana passada l’Executiu, a través dels departaments de Feminisme i Esports, va signar un conveni de col·laboració amb LaLiga per difondre i promoure conjuntament campanyes de sensibilització destinades a prevenir els discursos d’odi i l’assetjament escolar en l’àmbit educatiu, social i esportiu.

Álvarez també ha destacat durant la seva intervenció la posada en marxa d’un canal de denúncies a través de la UFEC, així com la publicació de guies específiques i l’impuls de campanyes de sensibilització com 'Jo sempre guanyo', 'Juga net' o 'Zero insults a la grada'. A més, ha anunciat que el departament prepara jornades sectorials i que treballarà perquè hi hagi un posicionament compartit del sector en forma d’una carta de compromís amb els drets humans i l’antiracisme.

