La guerra a l’Orient Mitjà porta a la fractura total entre Lleó XIV i Trump
La retòrica de ‘guerra santa’ impulsada pels evangèlics que sostenen el president dels EUA xoca frontalment amb la diplomàcia del Vaticà / La pugna mai havia sigut tan ferotge i visible
Irene Savio
Als passadissos del Palau Apostòlic, el silenci sovint és un instrument de poder. Però en els últims dies, aquest silenci s’ha trencat amb una contundència gairebé inimaginable. La Santa Seu i la Casa Blanca passen el seu moment més gèlid en dècades, una crisi diplomàtica que ha escalat al ritme dels tambors de guerra al Pròxim Orient. Mentre Donald Trump, flanquejat per líders de l’influent moviment evangèlic nord-americà, emmarca el conflicte amb l’Iran en una èpica del bé contra el mal, el papa Lleó XIV ha respost amb ràfegues de condemnes contra els "deliris d’omnipotència" dels governants propensos a les armes. "¡Parin!", els ha cridat una vegada i una altra. "Déu no beneeix cap guerra", assenyala el Pontífex.
Aquest enfrontament no és només una fricció protocol·lària, és el símptoma d’una mutació profunda de com la fe interactua amb la política al segle XXI. La bretxa ja no és només entre estats, sinó entre dues visions del cristianisme que lluiten entre si. El detonant més recent ha sigut l’amplificació del discurs religiós en la política exterior de Washington. Com apuntava l’agència Reuters en una recent anàlisi, els sectors evangèlics conservadors –entre les bases més lleials de Trump– han començat a presentar la confrontació amb Teheran no com una disputa geopolítica pel control nuclear o regional, sinó com una missió bíblica. Per a aquests grups, la defensa d’Israel i la contenció de l’Iran són pràcticament peces d’un trencaclosques ideològic.
A diferència del catolicisme, que primer sota Francesc i ara amb Lleó s’ha desplaçat cap a una crítica ferotge del bel·licisme, l’evangelicalisme de tall neopentecostal ha abraçat la teologia de la prosperitat i un nacionalisme cristià que veu en el poder militar dels EUA una extensió de la voluntat divina. I Trump allà ha buscat un escut moral. Tant, que ha arribat fins i tot a deixar-se fotografiar al Despatx Oval resant amb pastors evangèlics en plena escalada amb l’Iran.
Aquesta tensió també importa perquè el mapa religiós del món s’està redibuixant ja des de fa algunes dècades. Durant segles, l’Amèrica Llatina i parts d’Europa van ser bastions inexpugnables del catolicisme. Avui, aquesta hegemonia en part s’enfonsa. Al Brasil, el país amb més catòlics del món, el creixement de les esglésies evangèliques és evident. S’estima que per a la pròxima dècada els evangèlics podrien ser majoria. Aquest canvi té conseqüències polítiques directes: el grup evangèlic al Congrés brasiler és ja una força capaç de posar i treure presidents, com es va veure amb Jair Bolsonaro. Als EUA, tot i que el catolicisme manté el seu pes gràcies a la immigració hispana, el poder de mobilització i la capacitat de finançament de les megaesglésia protestants mantenen alta la pugna amb la influència de la jerarquia catòlica, sovint fragmentada i sumida en crisis internes.
Per això també el Vaticà observa amb preocupació com aquest cristianisme més individualista, emocionalment i políticament agressiu podria desplaçar la doctrina social de l’Església catòlica, que advoca pel multilateralisme, la protecció dels refugiats –dos enfocaments que Trump menysprea obertament– i el final del bel·licisme. Com explicava en aquests dies el pensador i sacerdot jesuïta Antonio Spadaro: "Lleó es troba ara en una posició extremadament crítica, perquè veu la religió instrumentalitzada per a la guerra, per al combat". Una cosa l’únic precedent de la qual en la història recent són potser els popes ortodoxos que beneïen els avions russos destinats a la guerra a Ucraïna.
Velles baralles
L’enemistat entre Trump i els dos últims papes ve de lluny. El 2016, abans que el magnat guanyés les eleccions, el difunt Francesc ja havia qüestionat el cristianisme de qui "només pensa a construir murs". Trump va respondre qualificant les paraules del Pontífex de "vergonyoses". Des d’aleshores, els xocs han sigut constants: des de la sortida dels EUA dels acords climàtics de París fins a la recent política de deportacions massives i el tracte als migrants a la frontera sud del país, que el Vaticà ha qualificat de "contraris a la dignitat humana".
Amb Lleó XIV, les coses no han anat de manera diferent. Tot i les formes prudents del Papa nord-americà, la situació ha escalat abans fins i tot que el nou Pontífex compleixi un any de pontificat. L’últim xoc ha sigut el més dur de la història recent de la relació entre els dos països, dirigit per Trump directament al Papa. Una cosa que no es va atrevir a fer ni George W. Bush quan el papa polonès Joan Pau II va qualificar la invasió de l’Iraq una "derrota per a la humanitat". Ni Richard Nixon malgrat les discrepàncies de Pau VI sobre la guerra del Vietnam.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous