Guerra al Pròxim Orient
Hegseth assegura que l'Exèrcit dels EUA està llest per reiniciar els atacs si l'Iran "no accedeix a un acord"
Teherán ha parado toda exportación de petróleo y gas ante el daño sufrido durante la guerra y el bloqueo de Ormuz por parte de Washington, según la prensa iraní
Adrià Rocha Cutiller
L'Iran va assegurar que mantindria els "dits al gallet" durant la negociació amb els EUA. Una cosa semblant ha manifestat aquest dijous el secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth: les Forces Armades del seu país estan en una "posició òptima per reprendre les operacions de combat en cas que aquest nou règim iranià prengui una mala decisió i no accedeixi a un acord" de pau amb Washington durant l'actual alto el foc temporal.
"Això és precisament el que hem instat aquest matí. Esperem que aquest nou règim iranià triï assenyadament" i que s'arribi a un pacte, ha afegit el secretari durant una roda de premsa al Pentàgon, en què també ha qualificat el "bloqueig ferri" nord-americà als ports iranians com "l'opció més diplomàtica" d'exercir pressió sobre la República Islàmica.
Hegseth ha advertit als militars de l'Iran que estan sota la vigilància dels EUA i que té coneixement de "quins recursos militars estan movent i cap a on els estan movent". Així mateix, ha assegurat que l'Armada nord-americana té "recursos i capacitats reals" per controlar el trànsit que "entra i surt de l'estret (d'Ormuz)" i que està preparada per mantenir aquesta operació "el temps que sigui necessari".
"Però si l'Iran pren una mala decisió, aleshores s'enfrontarà a un bloqueig i a bombes caient sobre la seva infraestructura, el seu sistema elèctric i energètic", ha amenaçat.
Segona ronda de negociacions
El president de l'Estat Major Conjunt dels EUA, Dan Caine, ha coincidit que el comandament nord-americà "roman preparat i llest per reprendre operacions de combat importants en qualsevol moment". Per la seva banda, el cap del Comandament Central nord-americà, Brad Cooper, ha explicat que les tropes estan aprofitant el temps durant l'alto el foc per rearmar-se, renovar el seu equipament i per ajustar les seves "tàctiques, tècniques i procediments".
El president nord-americà, Donald Trump, ha dit en les últimes hores que la guerra "està a punt d'acabar-se" --cosa que fa setmanes que repeteix-- i que hi haurà noves negociacions de pau amb l'Iran després del fracàs de la primera ronda a Islamabad (Pakistan) dissabte passat.
Dimecres vinent es compleix la segona setmana de l'acord d'alto el foc, supeditat a l'obertura de l'estret d'Ormuz, una via estratègica d'hidrocarburs interrompuda per l'Iran com a represàlia a la guerra iniciada el 28 de febrer passat pels Estats Units i Israel.
La Casa Blanca va aclarir aquest dimecres que les negociacions per a una segona ronda de diàleg es mantenen i que, si es produeixen, aquestes converses tornaran a tenir lloc al Pakistan, sota la mediació d'aquest Govern.
