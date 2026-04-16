Periodista nord-americà | Jeff Sharlet
Jeff Sharlet: "Trump promou el culte feixista a la personalitat"
El celebrat autor de ‘La Familia’ aborda a ‘La resaca’ l’auge de l’extrema dreta al seu país
Ricardo Mir de Francia
Donald Trump amenaçava de destruir per complet la civilització iraniana. Costa trobar altres presidents dels EUA que haguessin parlat al seu dia en aquests termes. Imagino que per a alguns nord-americans aquesta deu ser una època d’ansietat extrema.
Ansietat extrema i, alhora, una època dominada per la política del mem. És una de les coses sobre les quals intentava escriure en el llibre. Si tens un president dient que hi ha bons i dolents, i que esborrarem una civilització sencera, això cap perfectament al cap de molta gent. És molt fàcil d’entendre. És igual que no sigui veritat. I crec que això s’ha accelerat als EUA: aquesta memificació de la política. Trivial i alhora perillós, com veiem ara al món.
Durant aquesta guerra a l’Iran hem vist diversos membres de l’Administració presentar el conflicte en termes religiosos. Fins i tot Trump va dir fa uns dies que Déu vol aquesta guerra.
Això és tan familiar en la història dels EUA com ho és, malgrat el meu coneixement limitat, a la d’Espanya. Franco no va tenir cap problema a recórrer a la justificació divina. És part de la retòrica del nacionalisme cristià. Aquest corrent té una relació històrica amb el feixisme, però jo em resistia a descriure’l com a tal perquè no arribaven a traspassar del tot la línia del culte a la personalitat. Tenien la figura de Jesús. Però en el meu nou llibre reconec que em vaig equivocar. Aquest culte s’ha desplaçat. Trump pot invocar Déu, però s’ha col·locat a si mateix al lloc de la divinitat. És allà on apareix un veritable culte feixista a la personalitat.
Explica com la dreta religiosa està fortament armada.
Hi ha esglésies que tenen les seves pròpies milícies. Vaig estar en una megaesglésia important del nord de Califòrnia. Igual que un dilluns podia ser la nit de les dones i un dimecres la dels nens, dimarts era nit d’entrenament de la milícia. L’Església està armada. A Omaha (Nebraska) vaig estar en una altra en què el pastor predicava obertament a favor de la guerra civil. Després, parlant amb la gent a l’aparcament, van aparèixer homes armats amb equip tàctic complet. Aquesta és la nova normalitat.
Quan el secretari de Defensa, Pete Hegseth, o Trump presenten la guerra en termes messiànics, ¿a qui volen apel·lar?, ¿pensen en els votants evangèlics?
El nacionalisme cristià no es limita als evangèlics. Inclou també una dreta catòlica cada vegada més forta, irreconeixible fins i tot per al nostre propi Papa nord-americà, l’autoritat del qual ells no reconeixen, així com els pentecostals i d’altres. Els mítings de Trump són mítings profundament religiosos. Això no significa que els seus seguidors vagin a l’església. El nacionalisme cristià no gira entorn de l’observança pietosa, sinó que mira de fusionar la identitat nord-americana amb la fe cristiana. De manera que, quan Hegseth invoca tot això, no mira només de mobilitzar les esglésies. Aquestes ja les té. Parla per a molta gent comuna que potser no trepitja l’església, però adora la idea dels EUA com a nació elegida per Déu.
Però hi ha fractures en aquest moviment, ¿no és cert?
Aquesta és la bona notícia. Hegseth, per exemple, pertany a un corrent que mai havia estat tan a prop del poder als EUA: el reconstruccionisme cristià. És una teologia que defensa l’esclavitud i no reconeix el dret al vot de les dones. No té un seguiment massiu perquè és massa extrema. Però és allà. Per sort aquestes faccions competeixen pel poder.
¿Fins a quin punt ha penetrat aquest nacionalisme cristià a l’Administració i les institucions?
No es pot entendre l’imperi nord-americà sense entendre el nacionalisme cristià. Està incrustat en la seva estructura. L’Administració Trump és una mica diferent perquè presumeix d’això. No és que estigui penetrant, és que ja és allà. Robert Kennedy Jr. o Tulsi Gabbard no són cristians i, no obstant, són nacionalistes cristians i utilitzen aquesta retòrica. En part, per agradar al cap, però també perquè aquest mite es converteix en el marc que ho justifica tot. ¿I quant ha calat en les institucions? Moltíssim. Jo estic a la Nova Anglaterra liberal. I ja tenim una llei que limita enormement el que es pot ensenyar a les escoles. Si un professor diu a classe que els gais existeixen, hi ha una línia telefònica de delació per denunciar-ho immediatament. Estem immersos en una transformació profunda de la vida nord-americana.
¿Creu que el trumpisme pot sobreviure Trump?
Sens dubte. Aquest moviment no va de personalitats. Va de l’energia que les anima. Molta gent s’ha adaptat a la idea que no vivim sota un Estat de dret; que la força i el poder són les regles.
¿Fins a quin punt és real la possibilitat de la guerra civil
No som al 1861, amb el blau i el gris cara a cara, ni a l’Espanya de 1936. No és aquest tipus de Guerra Civil. Però sí que hi ha víctimes. I, si ho connectem amb el present, es pot dir que aquesta guerra civil parsimoniosa està accelerant-se.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Denunciat dues vegades en cinc minuts per parlar pel mòbil mentre conduïa a la C-55
- Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí i el més veterà del Bages, que deixarà el càrrec: «La clau per mantenir-se a l'alcaldia és complir, ser proper, i saber escoltar»