Contra la separació de poders
Els jutges de Madrid surten en defensa de Peinado davant de Bolaños, a qui acusen de "soscavar la confiança dels ciutadans" en la seva feina
Els magistrats madrilenys consideren contràries a la separació de poders les crítiques del ministre de Justícia a l’instructor del cas Begoña Gómez
Ángeles Vázquez
Els jutges de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Madrid han sortit en defensa del seu company Juan Carlos Peinado "davant dels atacs professionals i personals que està rebent en els últims dies i el qüestionament permanent de la seva tasca jurisdiccional i de la seva independència judicial", a conseqüència de la seva instrucció del cas que segueix contra l’esposa del president del Govern, Begoña Gómez, afirma la declaració institucional que han subscrit en junta.
A diferència del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que es va limitar a demanar respecte a la separació de poders, la junta dels magistrats d’Instrucció madrilenys cita expressament el "mateix ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Justícia, Félix Bolaños, que, lluny de respectar la independència judicial i la separació de poders, de manera constant, tracta de soscavar la confiança dels ciutadans en els jutges".
En un breu comunicat, els jutges rebutgen les seves "desqualificacions" procedents de "qui ocupen càrrecs a l’Executiu" contra el magistrat titular de la plaça judicial número 41 de Madrid. Afegeixen que la llei és igual per a tothom, sense privilegis, i, des d’aquesta premissa, afirmen: "Continuarem exercint la nostra funció constitucional, com a integrants del Poder Judicial, i de servei públic als ciutadans".
A un pas del banc dels acusats
El detonant de les crítiques ha estat l’última interlocutòria del magistrat en què dona per conclosa la seva instrucció contra l’esposa de Pedro Sánchez i la deixa a un pas del banc dels acusats per quatre delictes: tràfic d’influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. L’únic que ha retirat per enviar la causa a un tribunal del jurat és el delicte d’intrusisme professional que fins aquell moment li atribuïa en relació amb la gestió del programari creat per a la càtedra de Transformació Social Competitiva que codirigia a la Universitat Complutense de Madrid.
La resolució es va fer pública durant el viatge oficial a la Xina del president del Govern, a qui acompanyava la seva esposa. El ministre de Justícia, a qui les principals associacions de jutges i l’oposició han retret les seves paraules en entendre que atempten contra la separació de poders, en lloc de retractar-se va instar el CGPJ des de la taula de la roda de premsa del Consell de Ministres a resoldre les seves denúncies per irregularitats contra el jutge.
Considera que les seves crítiques al magistrat estan emparades per la seva llibertat d’expressió i va defensar que la seva opinió "és molt compartida per una amplíssima part de la societat i també de la carrera judicial, que està preocupada per com algunes resolucions judicials poden afectar" la imatge de la Justícia. També va afegir que en un Estat de dret es poden corregir "resolucions no fonamentades en dret" i va tornar a mostrar la seva confiança "absoluta" que un tribunal superior revoqui les decisions de Peinado si són contràries a l’ordenament jurídic, cosa que ha anat passant a mesura que avançava la instrucció, però sense que això suposés el final de la causa contra Begoña Gómez.
