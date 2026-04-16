Crisi habitacional
Junts proposa deduccions fiscals del lloguer i de la hipoteca per rebatre el decret d'habitatge de Sumar
Junts mantiene el veto a la prórroga de los alquileres: "En vez de ayudar a los vulnerables, añade más vulnerables"
Carlota Camps
Junts ja ha descartat per activa i per passiva aprovar el decret del Govern impulsat per Sumar que prorroga els contractes de lloguer dos anys i limita les pujades al 2%, per la qual cosa la mesura decaurà a finals d'aquest mes d'abril. Tanmateix, el partit liderat a Madrid per Míriam Nogueras ha presentat al Congrés el seu pla de xoc alternatiu, que consisteix a introduir una deducció del 15% a l'IRPF per a les despeses de lloguer o de la hipoteca de l'habitatge habitual. Aquesta rebaixa fiscal tindria un topall d'11.630 euros anuals.
Els postconvergents han presentat la mesura en forma de proposició no de llei, la qual cosa significa que no té caràcter vinculant. No obstant això, la formació, que va trencar les negociacions amb el Govern el mes d'octubre passat, llança així un missatge indirecte al PSOE sobre quines mesures estarien disposats a aprovar.
Així ho ha donat a entendre Nogueras en declaracions aquest dijous a SER Catalunya, on ha denunciat que el Govern ha augmentat "en un 57%" la recaptació d'impostos "en comparació amb el primer any que va entrar a governar" per l'alça de preus deguda a la inflació.
Segons la formació, les polítiques per mitigar la crisi habitacional haurien de recaure en l'administració i no en els propietaris dels habitatges, i insta el Govern a "retornar als ciutadans" el que considera un "excés de recaptació". En opinió del partit, aquesta rebaixa fiscal és l'única via eficaç per mitigar els problemes d'accés a l'habitatge, ja que considera que el control de preus només redueix l'oferta de lloguer.
La iniciativa parlamentària també proposa una reforma del Codi Civil per permetre als deutors hipotecaris cancel·lar el seu deute pel mateix preu pel qual el banc hagi venut a un tercer, i també garantir que l'habitatge d'una persona gran es consideri el seu habitatge habitual encara que ingressi en una residència geriàtrica, evitant així que Hisenda els penalitzi fiscalment si decideixen vendre'l.
Situació actual
A Catalunya, la deducció per lloguer d'habitatge habitual permet desgravar el 10% de les quantitats pagades, però només se'n poden beneficiar els menors de 35 anys, els qui hagin estat a l'atur durant almenys 183 dies al llarg de l'any en qüestió, les persones amb una discapacitat igual o superior al 65% o els vidus o vídues majors de 65 anys. A més, és imprescindible no superar els 30.000 euros de base imposable en declaració individual -45.000 en cas de fer-la conjunta-, que l'habitatge constitueixi la residència habitual i que consti com a titular del contracte de lloguer.
En el cas de les hipoteques, només poden deduir-se un 15% de les quantitats pagades aquells que signessin el préstec abans de l'1 de gener de 2013. Altres comunitats, en canvi, compten amb deduccions autonòmiques per a aquests casos.
