Magyar tancarà els informatius dels «mitjans servils» amb Orbán / Akos Stiller / BLOOMBERG

Gemma Casadevall

Berlín

En cas de tancar els informatius dels mitjans públics, fins ara al servei de l'ultranacionalista Viktor Orbán, a dir a la cara al president d'Hongria, Tamás Sulyok, que si no dimiteix, el farà fora, ja que no és digne d'ocupar el càrrec: així de categòric ha sigut el vencedor de les eleccions hongareses, el conservador Péter Magyar, tot just tres dies després del seu triomf a les urnes.

"Una de les meves primeres mesures, quan formi el govern, serà deixar en suspens els informatius d'aquest mitjà propagandístic", va assegurar el líder del partit Tisza, davant una atònita periodista del canal M1, després de recordar que no l'havien volgut entrevistar a tota la campanya electoral, malgrat ser el favorit a guanyar els comicis. Fidesz, el partit d'Orbán, ha controlat fins ara el 90% del panorama mediàtic del país i estrangulat amb la "llei mordassa" als pocs mitjans crítics existents. Els mitjans públics han funcionat com "com en temps de (Joseph) Goebbels o a Corea del Nord", va afirmar Magyar, en al·lusió a qui va ser ministre de la Propaganda d'Adolf Hitler i l'actual règim de Kim Jong-un.

Tampoc va anar amb embuts Magyar amb Sulyok, que va ser elegit per a aquest càrrec el 2024 pel Parlament, dominat pel Fidesz d’Orbán. "No és digne de representar la nació hongaresa ni és capaç de garantir el respecte a l’Estat de dret", va afirmar.

