Entre el 6 i 12 de juny
El Papa arrencarà la seva visita a Espanya amb una salutació als joves des del papamòbil a la zona de l’estadi Santiago Bernabéu
El pontífex celebrarà una missa a la plaça de Cibeles, una altra a l’Estadio Gran Canaria i, finalment, com a colofó del seu viatge, una última al Puerto de Santa Cruz de Tenerife
May Mariño
La visita del Papa a Espanya entre el 6 i el 12 de juny arrencarà amb una vigília amb joves als voltants de l’estadi Santiago Bernabéu de Madrid, el mateix dia de la seva arribada. Es tracta, segons han confirmat des de l’organització, del primer dels actes confirmats, que se celebrarà a les 20.00 hores a la plaça de Lima de Madrid i les zones del voltant. Prèviament, Lleó XIV farà un recorregut per saludar els pelegrins des del papamòbil. Està previst que aquest primer acte compti amb la participació directa dels joves i culminarà amb unes paraules del Papa i la celebració d’una Adoració Eucarística.
El Pontífex presidirà l’endemà una missa a la madrilenya plaça de Cibeles i posteriorment una processó eucarística. L’altra gran missa multitudinària de la seva agenda serà al Puerto de Santa Cruz, a Tenerife, com a fermall final de la seva visita, el dia 12. El dia anterior a la tarda, en la primera de les seves etapes a l’Arxipèlag de Canàries, celebrarà una altra missa a l’Estadi Gran Canària.
El dilluns 8 continuarà la seva agenda a Madrid per adreçar-se als parlamentaris en una sessió al Congrés. En la seva condició de cap d’Estat, és la primera vegada que un Papa s’adreçarà als parlamentaris espanyols pronunciant un discurs en una sessió solemne. El protocol serà el reservat per a les visites de caps d’Estat, amb un altre discurs de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i la signatura al llibre d’honor.
A Barcelona, el Papa visitarà l’Abadia de Montserrat i la Sagrada Família, per commemorar el centenari de la mort d’Antonio Gaudí i inaugurar la Torre de Jesús, la més alta de la basílica i, al seu torn, la més elevada entre les esglésies cristianes.
A Canàries, l’última etapa, hi haurà dos escenaris: Tenerife i Gran Canària. Un viatge, que com s’ha subratllat des de 'Vatican News' "ja era al cor de Francisco", com també va dir el gener passat el cardenal arquebisbe de Madrid, José Cobo Cano, al·ludint a les ganes de visitar les illes que va tenir el papa Francisco davant la crisi migratòria.
En aquesta visita fa mesos que s’hi treballa, gairebé més d’un any pel canvi de Pontífex, però la visita del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, al Vaticà l’octubre del 2025 va ser un impuls per fer realitat la presència papal a la Sagrada Família. Illa, que va ser el primer dirigent espanyol a reunir-se amb el Papa després de la seva elecció el maig del 2025 per la mort del papa Francisco.
L’organització ha obert des d’aquest dijous les inscripcions per a les persones que vulguin assistir als actes ja confirmats del viatge del Papa a Espanya. Les persones interessades ho hauran de fer a través del web oficial emplenant aquest formulari.
