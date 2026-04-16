Pardo de Vera defineix Koldo com a «transmissor» d’Ábalos
«Enviar un currículum no suposa absolutament res», assenyala l’expresidenta d’Adif sobre el contracte de Jésica Rodríguez
Cristina Gallardo
L'expresidenta d'Adif Isabel Pardo de Vera ha sigut la primera a declarar en la sisena sessió del judici al Tribunal Suprem contra l'exministre José Luis Ábalos, on ha negat haver donat cap instrucció per elegir l'empresa Solucions de Gestió –que era la avalada pel comissionista Víctor d'Aldama– com a subministrador dels cinc milions de mascaretes per a aquest organisme públic a l'inici de la pandèmia. No obstant, ha defensat els resultats de l'adjudicació d'aquest contracte: «El meu equip va prendre una decisió encertada», ha manifestat.
L'ex alt càrrec – imputada en la part de la causa que s'investiga a l'Audiència Nacional – ha qualificat d'«error» el contingut d'un correu que li va remetre el cap de Personal d'Adif, Michaux Miranda, pel qual li ha preguntat el fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, i que reflectia les principals fites de compra d'aquest material. S'hi deia expressament que després de diverses gestions per diversificar riscos «es va rebre la instrucció» de tramitar l'encàrrec amb un únic proveïdor. Pardo de Vera ha negat l'existència de cap instrucció sobre això.
Sobre Koldo García, l'assessor d'Ábalos, ha manifestat que era un «personatge peculiar» i que «mai ha conegut una persona així en la seva trajectòria professional» en relació amb el que s'ha d'entendre per una persona dedicada a tasques institucionals. També el considerava el «transmissor» d'Ábalos i de fet en aquell moment era «l'encarregat pel ministre de reclutar els vols» per portar el material sanitari.
Aldama, habitual del ministeri
Pardo de Vera també ha recordat que, en alguna ocasió, l'assessor del ministre realitzava accions que a ella no li agradaven i així l'hi comunicava al mateix Ábalos. En aquest punt ha al·ludit a un episodi en el qual li va mostrar la seva perplexitat perquè Víctor d'Aldama, un empresari que no tenia res a veure amb el Ministeri de Transports, estigués de forma habitual a l'àrea reservada al gabinet ministre a l'edifici. «A Ábalos el va estranyar i va dir que seria perquè era amic de Koldo», ha recordat.
També ha manifestat aquesta testimoni que la xifra de cinc milions de mascaretes (que en van costar 12,5 milions d'euros) li venia donada en l'Ordre ministerial, que igualment establia que s'havia d'utilitzar el procediment d'emergència, però no sap qui va fixar aquests paràmetres.
Segons el seu testimoni, es va limitar a donar compte al comitè de contractació. L'endemà van arribar les primeres mascaretes de Solucions de Gestió per a Ports, i aquesta va ser la primera entrega que arribava a Espanya de totes les comandes que havia fet tota l'Administració a Espanya.
Realitza aquestes manifestacions un dia després que Michaux Miranda Paniagua, exdirector general de gestió de persones d'aquesta empresa pública, assenyalés davant els set magistrats que jutgen aquest cas que va ser ella –i unes hores després el sotssecretari de Transports Jesús Manuel Gómez– que li va passar el contacte de l'empresa Solucions de Gestió. Pardo de Vera afirma haver-lo obtingut del secretari general de Ports de l'Estat i del sotssecretari del Ministeri, i que es va limitar a passar-se'l a Miranda com un contacte més.
Contractació de l’exnòvia
Pardo de Vera, investigada en la part de la causa que s'instrueix a l'Audiència Nacional, està presumptament involucrada en la contractació a Ineco i Tragsatec de la que va ser parella de l'exministre Jèsica Rodríguez. Durant l'interrogatori sobre aquest assumpte el fiscal li ha preguntat expressament per un missatge en el qual Koldo li va enviar el currículum d'aquesta dona, a qui ella no coneixia de res, i li va demanar que el mogués perquè si no, el ministre li «talla els ous». Sobre aquest missatge en particular, s'ha limitat a assenyalar que aquest era el llenguatge habitual de Koldo i que va trucar a la presidenta d'Ineco i l'hi va enviar, però que desconeixia els procediments d'elecció de personal d'aquesta empresa. Més tard, a preguntes de l'acusació popular exercida en nom del PP, ha manifestat que «enviar un currículum no suposa absolutament res».
El 8 d'abril passat, el directiu que actuava com a contacte d'Adif en els projectes per als quals suposadament treballava Jésica Rodríguez, Ignacio Zaldívar, va declarar en el judici que Pardo de Vera li va comunicar que traslladés que el ministre havia dit que «no es molestés» la llavors parella d'Ábalos. L'expresidenta d'Adif no ha reconegut aquestes comunicacions, però sí que ha recordat que abans que Rodríguez continués a Tragsatec va conèixer la relació d'aquesta dona amb Ábalos i va trucar al ministre per advertir-lo del conflicte d'interessos: «Ho entendràs, li vaig dir, i em va respondre que el que jo fes bé fet estar a».
Després va comparèixer Francisco Toledo, president de Ports, que va dir que l’empresa Soluciones de Gestión va complir l’encàrrec. Va conèixer Koldo García en el primer consell rector de Ports.
