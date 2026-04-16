Moció d'ERC
El Parlament demana al Govern que el peatge de la C-32 sigui gratuït els dies laborables durant les obres de la R2 Sud
PSC, Junts, ERC, PP, Comuns, CUP i Aliança Catalana demanen a Illa que reclami al Ministeri, a Adif i a Renfe els costos econòmics de les "mesures alternatives" pels talls en aquesta línia
Gisela Boada
Més de dos mesos després que tingués lloc l'accident mortal de Gelida, la crisi de Rodalies continua marcant el debat polític i l'agenda social de Catalunya. Aquest dijous, la majoria de partits del Parlament -Junts, ERC, PPC, Vox i Aliança Catalana- han reclamat al Govern que bonifiqui el peatge de la C-32 els dies laborables mentre durin les obres de la línia R2 Sud que connecta Barcelona amb el sud de l'àrea metropolitana i el Penedès. PSC, Comuns i CUP s'han abstingut amb l'argument que "és millor" destinar aquests recursos a reforçar els plans alternatius existents.
Es tracta de les obres de manteniment que Adif va iniciar a mitjan març als túnels del Garraf, on els trens circulen per via única, i que es prolongaran, com a mínim, dos mesos més. "La perspectiva d'arribar a l'estiu amb un previsible increment de la gent que es desplaci a les platges és preocupant i el pla alternatiu actual no està prou ben dimensionat", ha declarat el diputat d'ERC, Carles Campuzano, el partit del qual ha presentat la moció. L'exconseller ha demanat "transparència" i "seguiment" en els transports substitutoris per facilitar la vida a la ciutadania. "Sabem que la gratuïtat de la C-32 no convenç tothom, però té tot el sentit per a la gent que no té més alternatives [que el transport privat]", ha afegit, sobre el punt més polèmic del text que recull la necessitat de "negociar" amb la concessionària aquesta mesura.
Crítiques dels Comuns i la CUP
Qui no ho veu amb bons ulls, més enllà del PSC, són els Comuns i la CUP, que creuen que la mesura "fomenta" l'ús del cotxe i va en direcció contrària al que ells defensen. "Els recursos públics no poden anar a subvencionar la concessionària i a fomentar que la gent utilitzi el cotxe", ha criticat el 'cuper' Dani Cornellà. Poc abans, el parlamentari de Vox, Andrés Bello, havia celebrat la proposta en entendre que "considera el vehicle privat igual de vàlid". "Ens agrada, benvinguts. Nosaltres fa temps que defensem aquestes bonificacions a totes les autopistes", ha etzibat.
A això s'ha agafat Lluís Mijoler, dels Comuns, per rebutjar que s'aixequin les barreres de la C-32. "No compartim que la resposta política sigui obrir o bonificar més autopistes i, si hi cap algun dubte, la intervenció del diputat de Vox ho confirma", ha llançat a tall de reflexió. Tant l'exalcalde del Prat com el diputat Cornellà han advocat per destinar aquests recursos -s'estima que són uns 600.000 euros al dia quan s'obre en tots dos sentits- a posar més autobusos de transport alternatiu. Així i tot, no s'hi han oposat.
Tampoc el PSC veu bé aquesta mesura, ja que considera que aixecar les barreres té un impacte molt limitat: només repercuteix en l'1% dels passatgers, segons els estudis que manegen. Així, els socialistes aposten per destinar aquests recursos a reforçar el pla alternatiu, tot i que han fet poca autocrítica i han assegurat que aquest "funciona bé", ja que va ser dissenyat amb entitats, plataformes i ajuntaments afectats, de qui el Govern continua recollint les observacions per millorar el pla. "Tenim un òrgan de coordinació i ja hem implementat els ajustos necessaris després del primer mes en funcionament", ha apuntat Imma Ferret, del grup parlamentari socialista.
Reclamen els costos a l'Estat i a les operadores
On sí que hi ha hagut més consens és per instar Salvador Illa que demani a Adif, Renfe i al Ministeri de Transports, liderat per Óscar Puente, amb qui es va reunir la setmana passada, que assumeixin els "costos econòmics íntegres" de les mesures alternatives de mobilitat derivades d'aquests talls. Ho han recolzat totes les formacions -inclòs el PSC- i ha comptat només amb l'abstenció de Vox.
"El que no pot ser és que a sobre els catalans hàgim de pagar per un mal servei", ha afirmat la diputada de Junts, Montse Ortiz, després d'enviar el missatge següent al Govern: "Sense confiança, ja poden millorar les vies que no servirà de res; necessitem el traspàs integral de Rodalies". També el PPC ha demanat que no siguin els usuaris els qui paguin la factura. "Hem de pensar en els usuaris del servei ferroviari, però també dels alternatius", ha recordat el diputat popular Lluís Huguet.
Perquè no quedi res pendent de pagament, el Parlament també ha posat deures a la conselleria de Territori, capitanejada per Sílvia Paneque, en exigir que elabori i publiqui un mes abans que acabin les obres un "balanç econòmic complet" del cost del dispositiu alternatiu, on inclogui "qualsevol mesura complementària" que s'hagi desplegat per tal de garantir la mobilitat a la zona per poder passar la factura a l'Estat.
ERC és especialment insistent amb el cost d'una eventual gratuïtat del peatge de la C-32, que acostuma a ser molt elevat en comparació amb la resta i que sempre és complicat de quantificar. Per exemple, quan es van aixecar les barreres per l'accident de Gelida durant 10 dies en tots dos sentits, la xifra va arribar als 600.000 euros al dia. Encara es desconeix la quantia dels altres 10 dies que va estar obert només en un sentit.
