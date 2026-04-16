Judici Kitchen
Els policies detallen en el judici el seguiment de la Kitchen a la dona de Bárcenas: “El moro i la rossa surten del portal”
Aquest dijous seran interrogats els notaris que van protocol·litzar el 2019 els missatges que el ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz va enviar al seu 'número' dos mentre es duia a terme la intervenció contra l’extresorer del PP
Tono Calleja Flórez
La sisena sessió del judici de l’operació Kitchen organitzada pel Ministeri de l’Interior de Jorge Fernández Díaz ha començat amb la declaració de tres agents que van fer els seguiments que van dur a terme el 2012 a la dona de l’extresorer Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, i a l’advocat de tots dos en aquelles dates: Javier Gómez de Liaño. En alguns casos, aquests rastrejos van acabar en diferents actes policials, en què s’especificaven els seus moviments: “El moro i la rossa surten del portal”, escriuen els informes interns policials, que es referien d’aquesta manera a Rosalía Iglesias i al xofer de la família Sergio Ríos, a qui també anomenaven amb altres malnoms: “El gitano i la rossa baixen del vehicle”.
Aquest dijous està previst que continuï el judici del cas Kitchen amb l’interrogatori de diversos policies, així com de diversos periodistes que van publicar informacions sobre l’operació parapolicial. També està assenyalada la declaració dels notaris que van protocol·litzar el 2019 els missatges que el ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz va enviar al seu 'número' dos mentre es duia a terme la intervenció contra Bárcenas.
Precisament, l’inspector en cap d’Afers Interns que va investigar la Kitchen, Gonzalo Fraga, va qualificar en la seva declaració com a "significatives" les dades que apareixen als SMS que va enviar el 13 de juliol del 2013 l’exministre a Francisco Martínez, perquè les referències que Fernández Díaz va fer sobre l’exxofer de Bárcenas, el confident policial Sergio Ríos, coincidien temporalment "amb la captació real" el 2013 i amb el que s’havia anotat a les agendes o diaris de Villarejo, i sense que ho pogués conèixer per les agendes de Villarejo, que es van intervenir el 2020.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona