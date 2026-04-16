El president defensa, amb referència a Aliança, que no pacta amb qui promou l’odi
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va arribar preparat per despatxar ahir davant l'oposició a compte de la crisi del PSC a Ripoll després d'haver facilitat amb una abstenció l'aprovació dels pressupostos de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per a la seva sorpresa, no va ser Junts, sinó el PP, qui li va retreure una actuació davant la qual es va actuar amb contundència, cessant els dos regidors i dissolent l'agrupació local socialista. "Tothom sap que el meu Govern i el meu partit no pacten amb els que defensen els discursos d'odi, però vostès s'estan repartint governs autonòmics amb Vox", va replicar al líder dels populars catalans, Alejandro Fernández, mentre va xocar amb la líder d'Aliança Catalana, donant-li les "gràcies" irònicament pel gest dels seus ja exregidors.
El dirigent del PP a Catalunya va acusar el PSC d'haver pactat amb Aliança Catalana "perquè a tots dos els interessava fer-ho" per evitar una moció de confiança a Ripoll. "No ens llepem el dit, això és hipocresia, teatre, cinisme i postureig. Són tots dos una estafa", va etzibar sobre les picabaralles que el president manté amb Orriols al Parlament. Illa va manifestar "sorpresa" davant l'argument "retorçat" desenvolupat pel PP i va recordar que els populars estan negociant amb Vox els governs d'Extremadura i Aragó. "Formen part d'un partit que no es posa al costat dels drets humans i del dret internacional", va assenyalar. També la mateixa Orriols va buscar delectar-se a costa de la polèmica a Ripoll que ha permès que els seus pressupostos siguin aprovats. "És una jugada mestra sense precedents haver desarticulat l'agrupació del PSC a Ripoll. Gràcies pels pressupostos", va dir a Illa la líder d'Aliança. El president va insistir que no participaran en acords amb qui defensa els discursos d'odi i es posa "al costat de Netanyahu, Trump, Orbán o Alternativa per Alemanya"
Subscriu-te per seguir llegint
