Un segle de (des)acords
Trenta-dues reunions en 107 anys entre papes i presidents dels Estats Units mostren més complicitat que xocs, tot i que molts mandataris van rebre dards a les seves polítiques, sobretot per les guerres al món, els anticonceptius i l’avortament. La Casa Blanca només ha acollit dos inquilins catòlics: Kennedy i Biden.
Jose Rico
Les entrevistes entre un papa i un president dels EUA suposen gairebé sempre la trobada entre un catòlic i un protestant. Només hi ha hagut dues excepcions en la història: els catòlics John Fitzgerald Kennedy i Joe Biden. Malgrat les diferències en la visió del cristianisme, les cròniques de les 32 audiències que han tingut lloc en 107 anys mostren més trobades que desacords, tot i que molts mandataris nord-americanes sí que van haver d’escoltar dards del cap de l’Església catòlica a les seves polítiques. Això sí, cap d’aquestes friccions, originades sobretot per les guerres que els EUA han impulsat durant l’últim segle, arriba a la magnitud del xoc actual entre Lleó XIV i Donald Trump.
El primer inquilí de la Casa Blanca rebut per un papa va ser el demòcrata presbiterià Woodrow Wilson, que va arribar fins a la contraporta de bronze del Vaticà en una carrossa tirada per cavalls el 4 de gener de 1919, a l’acabar la Primera Guerra Mundial, per reunir-se amb Benet XV. Els cinc següents successors de Wilson no es van veure amb cap pontífex, fins i tot incloent-hi l’anglicà Franklin Delano Roosevelt, que va visitar Itàlia el 1943, però no va poder arribar fins a la Roma ocupada per les tropes de Hitler.
Un cop acabada la Segona Guerra Mundial, va arribar la primera gran topada. El baptista Harry Truman i Pius XII van deixar públic testimoni de les seves diferències sobre la guerra de Corea. L’anticomunisme del Pontífex no li va impedir distanciar-se de la "croada anticomunista" i dels motius "religiosos" amb què es volia defensar la intervenció armada, i en els seus missatges nadalencs de l’any 1951, van confrontar visions amb duresa.
Els seus respectius successors es van encarregar de fer les paus en el segon cara a cara, 40 anys després del primer. Així, Joan XXIII va voler agrair al republicà calvinista Dwight Eisenhower els seus "esforços per establir la pau i la generositat "amb què afavoreix el benestar i el progrés dels pobles més necessitats". Més simbòlic va ser la fricció entre Pau VI i John F. Kennedy el 1963. El primer president catòlic dels EUA, que va acudir al Vaticà pocs dies després de l’elecció del Pontífex, havia advertit en la seva campanya que no rebria ordres de la Santa Seu pel fet de ser catòlic, i va voler escenificar-ho donant només la mà al Papa en comptes de besar el seu anell, pràctica habitual per als catòlics.
Una altra foto històrica es va donar el 6 d’octubre de 1979. El demòcrata baptista Jimmy Carter va ser l’amfitrió de la primera visita d’un papa a la Casa Blanca. Deu mil convidats van acompanyar Joan Pau II als jardins presidencials per a una cita en la qual van exhibir complicitat en el seu compromís amb la justícia social, els drets civils i la resolució pacífica dels conflictes mundials. Amb el combat del comunisme com a catalitzador, el republicà calvinista Ronald Reagan i el Papa polonès es van portar tan bé que els EUA i el Vaticà van establir relacions diplomàtiques el 1984, cosa que suscitar cert debat al país sobre la separació entre Església i Estat.
Un altre retret
Amb el demòcrata baptista Bill Clinton, el retret va ser d’una altra classe. Durant una trobada a Saint Louis el 1999 que va coincidir amb l’impeachment contra el president per perjuri sobre la seva "relació inapropiada" amb Monica Lewinsky, Joan Pau II va reclamar als nord-americans "una visió moral més alta" davant l’"època de jutjament" que vivia el país. No va quedar clar si es referia al judici de Clinton, a la seva política proavortament, o a totes dues qüestions. Més clara havia quedat la crítica un any abans, en el seu històric viatge a Cuba, en el qual el Pontífex va qualificar d’"injust i inacceptable" l’embargament imposat pels EUA a l’illa.
Les presidències dels Bush, anglicà el pare i metodista el fill, estan unides per les dues guerres del Golf i els dards de Joan Pau II. El 1991, va demanar per carta a Bush pare que estalviés al món les "devastadores i tràgiques" conseqüències d’una guerra, tot i que aquesta pogués servir per "resoldre momentàniament una situació injusta". El 2004, Bush fill li va donar al Papa la Medalla de la Llibertat, la distinció civil més gran dels EUA, i el Pontífex va respondre llegint una declaració en la qual va expressar la seva "greu preocupació" per la guerra de l’Iraq. Amb tot, Bush va ser el primer president dels EUA a assistir a un funeral papal, el 2005.
Barack Obama, que com Trump no està adscrit a cap confessió cristiana específica, i Francesc, papa vituperat per l’extrema dreta, van xocar més del que podia semblar. Després de veure’s al Vaticà el 2014, la Santa Seu i la Casa Blanca van oferir relats diferents del que va passar. Mentre Obama va posar èmfasi en polítiques comunes de lluita contra la desigualtat i la pobresa, el Pontífex va remarcar la importància de respectar els "drets a la llibertat religiosa, la vida i l’objecció de consciència". La cita havia coincidit amb la polèmica llei sanitària d’Obama, que, entre altres coses, oferia cobertura per a la compra d’anticonceptius. De nou va ser a la Casa Blanca on es van llimar asprors, amb una recepció davant 15.000 convidats.
