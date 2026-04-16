Procés
El Tribunal Suprem autoritza els Mossos a destruir tot el material intervingut l’1-O
L’alt tribunal, que conservarà una mostra del que es va intervenir, va ser qui va jutjar i condemnar els líders independentistes per la seva responsabilitat en el ‘procés’
Ángeles Vázquez
Mentre que els condemnats i els processats en rebel·lia pel delicte de malversació de cabals comès en el ‘procés’ encara esperen, al Tribunal Constitucional, que se’ls apliqui l’amnistia, el Tribunal Suprem ha autoritzat els Mossos a destruir tot el material que es va intervenir l’1 d’octubre de 2017, quan es va celebrar el referèndum il·legal per la responsabilitat del qual l’alt tribunal va jutjar i condemnar el president d’ERC, Oriol Junqueras, i altres 11 líders independentistes en la seva sentència del 14 d’octubre de 2019. L’autorització s’ha produït arran de l’ofici en aquest sentit remès per la Direcció General de la Policia de la Generalitat.
El president de la Sala Segona, Andrés Martínez-Arrieta, i quatre dels magistrats que van jutjar els polítics catalans han signat una providència en què autoritzen “la destrucció del material intervingut durant la jornada del dia 1 d’octubre de 2017, els fets del qual” van donar lloc a la causa en què es va produir la condemna, les penes de presó de la qual van ser posteriorment indultades pel Govern de Pedro Sánchez. La providència, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, assenyala que “la Sala no s’oposa que es procedeixi a la destrucció d’aquest material, si bé caldrà conservar una o dues mostres de cadascun dels efectes intervinguts”.
A més, imposa la condició que “la diligència de destrucció” es dugui a terme en “presència del lletrat de l’Administració de Justícia designat a aquest efecte, el dia i l’hora que es determinin, qui haurà d’aixecar acta i, un cop realitzada, remetre-la” al mateix Suprem, “juntament amb les mostres que no hagin estat objecte de destrucció, perquè siguin custodiades a les dependències d’aquest tribunal”.
Per dur a terme el que s’ha acordat, el Suprem expedeix dos oficis. Un s’adreça a la Direcció General de la Policia de la Generalitat perquè traslladi tot el material intervingut l’1-O, que es troba als magatzems de les diferents regions policials de tot Catalunya, perquè sigui dipositat a la seu central dels Mossos d’Esquadra, situada a Sabadell. El segon és per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè nomeni un lletrat de l’Administració de Justícia que sigui present quan es procedeixi a la destrucció. El Suprem precisa als agents que comuniquin al tribunal català quan tot el material intervingut sigui a la seva seu central.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona