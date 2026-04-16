Conflicte a l'Orient Mitjà
Trump anuncia que els líders d’Israel i el Líban parlaran aquest dijous
Les paraules del president nord-americà arriben un dia després de les primeres converses directes entre els dos països mediterranis en dècades que van tenir lloc al Departament d’Estat dels Estats Units a Washington
Andrea López-Tomàs
El Líban es manté en suspens, pendent d’una trucada telefònica. "Intentant crear una mica de distància entre Israel i el Líban. Han passat 34 anys des que els dos líders van parlar. Passarà demà. Genial!", ha escrit aquest dimecres el president nord-americà, Donald Trump, a Truth Social. El mandatari republicà no ha especificat de quins líders es tractarà, si seran els presidents, l’israelià Isaac Herzog i el libanès Joseph Aoun, o els primers ministres, Binyamín Netanyahu i Nawaf Salam. "No tenim coneixement de cap contacte previst amb la part israeliana i no n’hem estat informats pels canals oficials", ha dit una font oficial libanesa a AFP.
Les paraules de Trump arriben un dia després de les primeres converses directes entre els dos països mediterranis en dècades. Van tenir lloc al Departament d’Estat dels Estats Units, a Washington, i hi van participar els ambaixadors d’ambdós països als EUA, l’israelià Yechiel Leiter i la libanesa Nada Hamadeh Moawad, juntament amb l’ambaixador dels EUA al Líban, Michel Issa, sota la mediació del secretari d’Estat, Marco Rubio. També hores abans de l’anunci de Trump el gabinet de seguretat israelià va valorar la possibilitat d’instaurar un alto el foc al Líban durant una setmana a causa de la pressió nord-americana.
"No tindrem més remei"
"La nostra valoració és que, d’aquí a pocs dies, no tindrem més remei que cessar completament el foc al Líban", ha declarat una font política israeliana d’alt rang al Canal 12. La cadena afirma que Washington està pressionant Tel-Aviv perquè accepti una treva temporal d’una setmana amb l’esperança que ajudi les negociacions entre Israel i el Líban, amb suport dels Estats Units, així com els esforços nord-americans per arribar a un acord amb l’Iran per posar fi a la guerra en aquell país. Washington ha negat aquesta pressió. "Això no és una cosa que hàgim sol·licitat, ni forma part de les negociacions de pau amb l’Iran, però el president acolliria amb satisfacció la fi de les hostilitats al Líban com a part d’un acord de pau entre Israel i el Líban", diu un comunicat atribuït a un alt funcionari nord-americà enviat a la premsa.
Segons la ràdio de l’Exèrcit israelià, Galia Gamliel, membre del gabinet de seguretat d’Israel, ha declarat que Netanyahu parlarà pròximament amb el president Aoun. L’ambaixadora Moawad ha transmès la posició d’Israel en el diàleg a les autoritats libaneses, d’acord amb fonts informades consultades pel diari libanès Al Akhbar. Moawad hauria constatat que Tel-Aviv no accedirà a una treva al Líban fins que es produeixi un esdeveniment significatiu al front iranià, i que el curs de la guerra al país dels cedres continua lligat als esdeveniments entre Washington i Teheran. El president del Parlament libanès, el xiïta Nabih Berri, aliat d'Hezbol·là, ha criticat la voluntat de les autoritats libaneses de dur a terme un diàleg unilateral apartat de les dinàmiques regionals.
