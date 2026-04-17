On són els arbres monumentals a Catalunya? La nova app per descobrir-los i visitar-los
Una nova eina digital interactiva permet aprendre sobre el patrimoni natural català
Andrea Valenzuela García
A Catalunya es troben prop de 300 arbredes i arbres monumentals, que destaquen dins de les seves respectives espècies per la seva edat, la seva dimensió o el seu valor simbòlic.
La majoria tenen més de 200 anys de vida o, fins i tot, són mil·lenaris, i molts s’han convertit en símbols de referència d’alguns pobles.
D’aquesta manera, s’ha creat una aplicació que reuneix tota la llista d’arbres monumentals per poder-la consultar amb facilitat.
Llista d’arbres monumentals
La llista d’exemplars és cada vegada més llarga: el 2025 es van afegir 24 nous arbres repartits per diferents comarques, incloent per primera vegada el Barcelonès i el Lluçanès.
Les espècies més habituals de trobar entre les considerades monumentals són les alzines, els roures o els pins, tot i que el catàleg inclou tipus molt diversos: des de freixes i castanyers, fins a cirerers silvestres o arbres amb un valor únic.
Des de 1987, aquests arbres estan sotmesos a una protecció especial, que en prohibeix la tala o actuacions que els puguin alterar. A causa de l’evolució natural, la Generalitat de Catalunya ha catalogat l’estat de conservació d’aquests arbres, que pot anar des d’un estat normal fins a un procés de decaïment. També n’hi ha alguns que ja estan morts però es mantenen com a elements històrics, hi hagi o no restes de l’exemplar.
Exemplars per Catalunya
El procés per declarar un arbre com a monumental és llarg i implica múltiples administracions, però comença per l’àmbit local. Posteriorment, es declara d’interès local i finalment el departament de Territori, Habitatge i Sostenibilitat avalua la proposta. Si es donen les condicions, s’inicia un expedient que podria acabar amb la declaració oficial per part de la Generalitat de Catalunya.
En comarques com l’Alt Empordà es troben exemplars destacats com El Suratell o el Plàtan de la Plaça de Colera; en zones de muntanya com l’Alt Urgell hi ha l’Alzina de Can Cotet, i al Pallars Sobirà, el Pi de Monestero.
Al Ripollès hi ha l’Auró del Remei i el Grèvol de Ventolà, que representen la riquesa del Pirineu.
Centre i litoral
A les comarques centrals i del litoral, com Osona, hi ha el Castanyer d’Índia de Masjoan; al Vallès Oriental es troba el Castanyer Gros de la Casa del Bosc, o al Baix Llobregat hi ha el Pi Gros del Salt o l’Alzina de Puigvoltor.
Mentre que al sud i a Ponent, comarques com la Terra Alta o el Tarragonès conserven Lo Parot o el Plàtan de la Plaça de la Riera de Gaià.
Aplicació interactiva
Arbres MonumetCAT és la nova aplicació interactiva que recull 234 arbres monumentals de Catalunya i permet conèixer-los i visitar-los.
El desenvolupador és Roger Barniol, i l’espai digital neix de la seva estima per la terra i la natura amb l’objectiu d’incentivar les visites a aquest tipus de patrimoni natural.
És una eina pensada per a excursionistes, amants de la biologia, famílies i curiosos que vulguin conèixer la flora del territori.
Què ofereix l’app?
L’aplicació està dissenyada per simular el diari de camp digital de qualsevol excursionista. A través d’un disseny que imita una llibreta d’esbossos, ofereix funcions que van des de consultes ràpides de localitzacions fins a jocs de col·leccionista.
Aquest espai compta amb un mapa i una llista en què es pot filtrar per comarca o per estat de l’exemplar per tal de localitzar un arbre amb característiques concretes. També inclou fitxes detallades amb informació tècnica, curiositats i imatges de cada espècie.
A mesura que es registren les visites es pot millorar el nivell d’“explorador”: es comença amb un nivell de “pixapí” i es pot arribar fins a “guarda forestal” o “llegenda suprema”.
A partir del descobriment de nous arbres es crea una col·lecció visual que reuneix totes les visites. A més, cada mes es proposa una espècie destacada per aprofundir en el seu estudi.
