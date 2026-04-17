Augment de les places per aprendre català
Gisela Boada
El Govern vol ampliar l’oferta de places de català davant el procés de regularització de més de mig milió d’immigrants que va començar ahir a tot Espanya. Catalunya es perfila com una de les comunitats autònomes amb més nombre de persones que podrien acollir-se a aquesta mesura: unes 135.000, el 27% del total estimat, segons les previsions de la Fundació Ciutadania Global, una de les entitats impulsores de la mesura.
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, va explicar en una entrevista a SER Catalunya que les comunitats autònomes estan cridades a tenir un paper clau en l’"acompanyament" i la prestació de serveis a aquestes persones, però també en la seva integració. En aquest punt, va avançar que "els pròxims dies" l’Executiu posarà "més recursos" perquè hi hagi més places per estudiar català per als estrangers que vulguin aprendre l’idioma, per aprofitar que molts tindran la situació regularitzada i podran centrar-se en la inserció.
"Tenim el repte de mantenir la nostra identitat, cultura i llengua [...] per al Govern és fonamental que una persona que arribi a Catalunya aprengui la nostra llengua", va dir Dalmau.
