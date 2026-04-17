Els EUA, a punt per reiniciar els atacs, diu Hegseth
Adrià Rocha Cutiller
El secretari de Guerra dels EUA, Pete Hegseth, va amenaçar ahir d’atacar amb més força l’Iran si "Teheran no accedeix a un acord". Washington i la República Islàmica es troben enmig d’un alto el foc temporal que acaba dimecres de la setmana que ve, mentre es dona una oportunitat a les negociacions, intervingudes pel PakistanEl secretari de Guerra dels EUA, Pete Hegseth, ha amenaçat aquest dijous d’atacar amb més força contra l’Iran si "Teheran no accedeix a un acord". Washington i la República Islàmica es troben en l’actualitat enmig d’un alto el foc temporal que acaba dimecres de la setmana que ve, mentre es dona una oportunitat a les negociacions, mesurades pel Pakistan.. La primera ronda, dissabte passat, va acabar en "fracàs", en paraules dels EUA. S’espera que la segona ronda se celebri aquest cap de setmana a Islamabad.La primera ronda d’aquestes xerrades va ser celebrada dissabte passat, i va acabar en "fracàs", en paraules de la mateixa Estats Units. S’espera que la segona ronda se celebri aquest cap de setmana a Islamabad.
"Estem carregant, i tenim ara molta més força i millor intel·ligència. Estem amb el punt de mira i el dit al gallet en contra de la vostra infraestructura, les vostres instal·lacions energètiques i la vostra indústria. Tot i que no m’agradaria haver de fer-ho", va assenyalar Hegseth."Estem carregant, i tenim ara molta més força i millor intel·ligència. Estem amb el punt de mira i el dit al gallet en contra de la vostra infraestructura, les vostres instal·lacions energètiques i la vostra indústria. Tot i que no m’agradaria haver de fer-ho", ha declarat aquest dijous Hegseth, polèmic durant aquestes cinc setmanes de guerra per amenaçar en repetides ocasions –com aquesta vegada– amb colpejar objectius civils i energètics dins de l’Iran. Fer-ho constituiria un crim de guerra, segons la convenció de Ginebra.
Tot i l’alto el foc, la tensió entre els EUA i l’Iran augmenta, sobretot en l’àmbit retòric. Després del doble bloqueig aquesta setmana de Washington de l’estret d’Ormuz, parcialment bloquejat per Teheran des de principis de març, la República Islàmica amenaça de forçar el tancament d’una altra gran via de comerç internacional, l’estret de Bab el Mandeb, que separa l’oceà Índic del mar Roig.Malgrat l’alto el foc i la imminència d’una hipotètica segona ronda de negociacions, les tensions entre els EUA i l’Iran no fan més que augmentar, sobretot a nivell retòric: després del doble bloqueig aquesta setmana de Washington de l’estret d’Ormuz, parcialment bloquejat per Teheran des de principis de març, la República Islàmica amenaça ara amb també forçar el tancament d’una altra gran via de comerç internacional, l’estret de Bab el Mandeb, que separa l’oceà Índic del mar Roig. "El nostre bloqueig és la forma més educada en què les coses poden avançar", va dir Hegseth.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic