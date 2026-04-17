Feijóo abraça María Corina Machado a Génova i reclama eleccions a Veneçuela «amb un calendari explícit»

La cúpula del PP rep amb crits de joia la premi Nobel de la pau després de la seva arribada a Espanya

Feijóo i María Corina Machado, aquest divendres a la seu del PP / PP

Mariano Alonso Freire

MADRID

El líder del PP,

, i la cúpula de la formació van rebre aquest divendres amb tots els honors la líder opositora veneçolana, María Corina Machado, a la qual van oferir una forta ovació a la seva arribada a la seu nacional del PP.

Després de mantenir una trobada al despatx del president dels populars a la planta setena, tots dos van baixar a la segona, en un espai diàfan on en presència de molts exiliats veneçolans es van abraçar després de l’arribada aquest dijous a Madrid de l’última premi Nobel de la pau i van demanar llibertat per a Veneçuela.

Feijóo va voler ser clar, i va reclamar que en aquest país hi hagi aviat eleccions «lliures» i «amb un calendari explícit». Machado es va sumar a la reivindicació, i va advocar per «l’exercici ple de la sobirania popular a través del vot, en eleccions en les quals tots els veneçolans que són fora també puguin votar», una cosa que va provocar una forta ovació dels presents, molts d’ells amb banderes veneçolanes.

El Bages va rebre el 2025 el 5,1% més de turistes que un any abans

Les hores extres impagades disparen la precarietat laboral: milers de treballadors perden temps i diners cada setmana.

Dani Mauriz es presenta a la reelecció com a alcalde de Sant Vicenç davant de més de 200 persones

El Govern portarà als tribunals el futur executiu del PP i Vox a Extremadura si aplica «retallades de drets»

Rosa Estaràs, eurodiputada i exvicepresidenta de les Balears: «No podem perdre el talent de 101 milions d'europeus amb discapacitat»

Comencen les obres per completar la via verda per a vianants i ciclistes amb el Parc de l'Agulla

Les noves ambulàncies del SEM entraran en funcionament a l'Alt Pirineu el 20 de maig

