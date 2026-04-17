A Madrid
Feijóo abraça María Corina Machado a Génova i reclama eleccions a Veneçuela «amb un calendari explícit»
La cúpula del PP rep amb crits de joia la premi Nobel de la pau després de la seva arribada a Espanya
Mariano Alonso Freire
El líder del PP,
, i la cúpula de la formació van rebre aquest divendres amb tots els honors la líder opositora veneçolana, María Corina Machado, a la qual van oferir una forta ovació a la seva arribada a la seu nacional del PP.
Després de mantenir una trobada al despatx del president dels populars a la planta setena, tots dos van baixar a la segona, en un espai diàfan on en presència de molts exiliats veneçolans es van abraçar després de l’arribada aquest dijous a Madrid de l’última premi Nobel de la pau i van demanar llibertat per a Veneçuela.
Feijóo va voler ser clar, i va reclamar que en aquest país hi hagi aviat eleccions «lliures» i «amb un calendari explícit». Machado es va sumar a la reivindicació, i va advocar per «l’exercici ple de la sobirania popular a través del vot, en eleccions en les quals tots els veneçolans que són fora també puguin votar», una cosa que va provocar una forta ovació dels presents, molts d’ells amb banderes veneçolanes.
Notícia en elaboració.
