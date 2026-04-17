‘El Gordo’ i els telèfons
El policia Adriano Culebras va ser utilitzat pel comissari Enrique García-Castaño per clonar els dispositius de Bárcenas quan era a la presó. Buscava el material que pogués tenir l’extresorer contra Rajoy.
Ernesto Ekaizer
Un dia d’octubre del 2013, un dels experts tècnics en pirateig de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO) està en un curs de formació. El comissari principal, cap de la UCAO, l’envia a buscar urgentment. Es tracta d’El Gordo o Big, malnoms que la nomenclatura de la banda Kitchen atorga a Enrique García-Castaño. El policia Emiliano Burdiel, cap directe d’Antonio Culebras, el recull i pel camí li explica que García-Castaño necessita una extracció i que es reuniran amb ell i amb el seu "confident, col·laborador o font". En l’argot es tracta de clonar dispositius, treure-li les dades. Mentre demanen que se’ls enviïn ordinadors van a una cafeteria de la cadena Vips, al madrileny carrer de Velázquez. Segons el relat d’ahir en el judici, tant dels testimonis, Culebras primer, i Burdiel més tard, tots dos arriben i amb els seus dispositius s’instal·len en una zona amb endolls. I en això apareix el totpoderós comissari principal García-Castaño.
Si Jordi Pujol, l’expresident, es va preguntar un dia ¿la UDEF? ¿Què cony és la UDEF?, és a dir, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, després d’assabentar-se d’un informe apòcrif o més aviat, una invenció creativa del comissari José Manuel Villarejo, per criminalitzar Pujol i Artur Mas en les eleccions autonòmiques catalanes del novembre del 2012 –iniciativa avalada pel llavors cap de gabinet del ministre Jorge Fernández Díaz, és a dir Francisco Martínez, o Chisco, a la Kitchen–, cal fer-se la mateixa pregunta en el cas de la UCAO.
Els jutges, i especialment els de l’Audiència Nacional, saben molt bé el que és; seguiments, captació de fonts d’informació i suport tecnològic a investigacions complexes, especialment en la lluita antiterrorista i el crim organitzat.
El Gordo o Big, ben al corrent dels últims dispositius tècnics d’espionatge, ja s’havia guanyat la confiança de no pocs magistrats des dels anys 90. No posava traves a allò que se li demanava, encara que no fos precisament gaire cristià. Sempre estava disponible per donar un cop de mà.
Aquell dia d’octubre al Vips hi entren El Gordo i el xòfer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, que en aquell moment no és policia i ha estat captat per la banda –amb una paga de 2.000 euros mensuals de fons reservats–. S’asseuen i Ríos treu un telèfon i una tauleta de Bárcenas, que és a la presó de Soto del Real. Els dispositius passen a Burdiel i després a Culebras, que s’aparta en una altra taula amb els estris amb què farà l’extracció de les dades.
Segons van dir Culebras i Burdiel en una mica més d’una hora van acabar el clonat. És l’equivalent de mil pàgines. Està tot: agendes, fotos, whatsapps, documents.
Amb altres col·legues de la UCAO que van testificar ahir sobre els seguiments a Rosalía Iglesias, dona de Bárcenas, i altres membres de la família, Culebras i Burdiel creuen que s’està buscant la fortuna de Bárcenas, que, per cert, ja ha sigut descoberta per les autoritats suïsses al desembre i gener del 2012 i 2013 en la comissió rogatòria sol·licitada per la Sala Segona del Tribunal Suprem. Els fons amassats per Bárcenas a través de dècades de comissions il·legals van arribar a 48,2 milions d’euros, reduïts posteriorment a 22 milions a causa de la crisi borsària del 2007, 2008 i 2012.
Però ara, El Gordo els ha fet creure als agents que està buscant aquests fons, quan el que indaga, en realitat, és el material que pot tenir Bárcenas contra Rajoy.
Va ser una pregunta gairebé ingènua, simple, però letal, que va fer l’advocada de l’Estat Zaida Isabel Fernández, a Adriano Culebras, la que va remarcar la importància del relat de l’extracció.
- ¿Quina extracció d’aquest tipus ha realitzat?
- Moltíssimes.
-¿Quan provenen de col·laboradors o confidents?
- Sí, també.
- ¿Qui sol acompanyar un col·laborador o confident en aquests casos per entregar i buidar un dispositiu? Ho ha fet mai un comissari principal?
- No. No se’m van donar més casos. O sigui, no he tractat amb cap altre confident o font d’un comissari principal, no. n
