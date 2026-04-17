Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cadàver a la BaellsCal MarcelinoLab_06Menú escolar6 restaurants recomanatsRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Investidura de María Guardiola

El Govern portarà als tribunals el futur executiu del PP i Vox a Extremadura si aplica «retallades de drets»

El ministre de Justícia ha assenyalat que seria contrari a la legislació vigent no donar assistència sanitària a migrants en situació irregular o mesures que contindria el pacte contràries a la llei de memòria democràtica

El president del Govern, Pedro Sánchez, conversa amb el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, durant el ple celebrat dimecres al Congrés. / José Luis Roca / EPC

Iván Gil

Madrid

«El Govern estarà molt vigilant del pacte ultra i portarà al Tribunal Constitucional tot el que sigui discriminatori o retalls de drets». El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha criticat l’acord de govern entre el PP i Vox a Extremadura per investir la popular María Guardiola al considerar que es plega a un «marc ideològic de l’extrema dreta». Concretament, durant una entrevista a ‘La Sexta’, ha assenyalat que seria contrari a la legislació vigent no donar assistència sanitària a migrants en situació irregular o mesures que contindria en contra de la llei de memòria democràtica, com la tramitació com a Bé d’Interès Cultural (BIC) de la Creu dels Caiguts de Càceres.

El titular de Justícia ha situat l’Executiu com a «garantia» que no es produeixin retallades de drets derivats de la seva aplicació. «Portarem tot allò que sigui contrari a la llei i a la Constitució als tribunals ordinaris i al Tribunal Constitucional quan sigui necessari», ha insistit.

Per a Bolaños, l’acord ratificat aquest dijous «és absolutament xenòfob» i s’ha preguntat que si un nadó amb una «otitis o un còlic» fill de migrants sense regularitzar no serà atès en funció d’aquest acord de govern. Per tot això ha carregat contra el PP per situar-se del costat dels partits conservadors a la UE que, en lloc de «combatre» la ultradreta, s’acabin plegant i «posant alfombra vermella» per governar.

L’acord de coalició conté 74 mesures articulades en 61 punts. El text es reparteix en 11 àrees, des d’energia i indústria fins a educació, família, despesa i el repartiment de poder dins de l’Executiu. En materia de inmigración, se rechaza el reparto de menores extranjeros no acompañados, insta a adaptar el nuevo reglamento europeo de retornos, plantea promover devoluciones de menores con sus padres, veta nuevos centros o ampliaciones de plazas, endurece el régimen disciplinario, prevé pruebas de edad y auditorías anuales del gasto en inmigración.

«Prioritat nacional»

Se incluye también la supresión total de subvenciones a ONG que, según el texto, favorezcan la inmigración ilegal, la creación de una unidad contra el fraude del padrón y la residencia efectiva, la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos y la retirada del programa de lengua árabe y cultura marroquí en las aulas.

Des de Vox s’ha destacat el compromís d’un sistema d’accés a ajuts, subvencions i prestacions inspirat en la «prioritat nacional». «Prioritat dels espanyols en l’accés a les ajudes socials i la vivenda social», ha destacat el líder de la formació ultradretana, Santiago Abascal, malgrat xocar amb la normativa estatal.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Justícia investiga la denúncia d'una treballadora contra el director de la presó de Lledoners

Tracking Pixel Contents