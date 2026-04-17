Investidura de María Guardiola
El Govern portarà als tribunals el futur executiu del PP i Vox a Extremadura si aplica «retallades de drets»
El ministre de Justícia ha assenyalat que seria contrari a la legislació vigent no donar assistència sanitària a migrants en situació irregular o mesures que contindria el pacte contràries a la llei de memòria democràtica
Iván Gil
«El Govern estarà molt vigilant del pacte ultra i portarà al Tribunal Constitucional tot el que sigui discriminatori o retalls de drets». El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha criticat l’acord de govern entre el PP i Vox a Extremadura per investir la popular María Guardiola al considerar que es plega a un «marc ideològic de l’extrema dreta». Concretament, durant una entrevista a ‘La Sexta’, ha assenyalat que seria contrari a la legislació vigent no donar assistència sanitària a migrants en situació irregular o mesures que contindria en contra de la llei de memòria democràtica, com la tramitació com a Bé d’Interès Cultural (BIC) de la Creu dels Caiguts de Càceres.
El titular de Justícia ha situat l’Executiu com a «garantia» que no es produeixin retallades de drets derivats de la seva aplicació. «Portarem tot allò que sigui contrari a la llei i a la Constitució als tribunals ordinaris i al Tribunal Constitucional quan sigui necessari», ha insistit.
Per a Bolaños, l’acord ratificat aquest dijous «és absolutament xenòfob» i s’ha preguntat que si un nadó amb una «otitis o un còlic» fill de migrants sense regularitzar no serà atès en funció d’aquest acord de govern. Per tot això ha carregat contra el PP per situar-se del costat dels partits conservadors a la UE que, en lloc de «combatre» la ultradreta, s’acabin plegant i «posant alfombra vermella» per governar.
L’acord de coalició conté 74 mesures articulades en 61 punts. El text es reparteix en 11 àrees, des d’energia i indústria fins a educació, família, despesa i el repartiment de poder dins de l’Executiu. En materia de inmigración, se rechaza el reparto de menores extranjeros no acompañados, insta a adaptar el nuevo reglamento europeo de retornos, plantea promover devoluciones de menores con sus padres, veta nuevos centros o ampliaciones de plazas, endurece el régimen disciplinario, prevé pruebas de edad y auditorías anuales del gasto en inmigración.
«Prioritat nacional»
Se incluye también la supresión total de subvenciones a ONG que, según el texto, favorezcan la inmigración ilegal, la creación de una unidad contra el fraude del padrón y la residencia efectiva, la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos y la retirada del programa de lengua árabe y cultura marroquí en las aulas.
Des de Vox s’ha destacat el compromís d’un sistema d’accés a ajuts, subvencions i prestacions inspirat en la «prioritat nacional». «Prioritat dels espanyols en l’accés a les ajudes socials i la vivenda social», ha destacat el líder de la formació ultradretana, Santiago Abascal, malgrat xocar amb la normativa estatal.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora