Israel i Hezbol·là inicien un precari alto el foc de 10 dies al Líban
Trump anuncia la treva després de les primeres converses directes entre els dos països des de fa dues dècades / Les delegacions es van reunir a Washington a la seu del Departament d’Estat
Andrea López-Tomàs
El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar un alto el foc de 10 dies entre Israel i el Líban que entraria en vigor aquesta nit, ahir a les 23.00 hora espanyola (00.00 a Israel). Hezbol·là, la milícia que està en guerra amb l'Exèrcit israelià, va imposar les seves pròpies condicions a la treva acordada, en principi, sense la seva participació. "Qualsevol alto el foc ha de ser integral i incloure tot el territori libanès, sense permetre a l'enemic israelià cap tipus de llibertat de moviment", va declarar el grup xiïta. Trump va fer l'anunci a la seva xarxa, Truth Social, després de conversar amb el president del Líban, Joseph Aoun, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Hores més tard, davant la premsa, el president nord-americà va confirmar que l'alto el foc "inclou Hezbol·là".
"Respecte a la presència israeliana, l'existència de l'ocupació israeliana al nostre territori atorga al Líban i al seu poble el dret a resistir-la, i aquest assumpte es determinarà en funció de com es desenvolupin els esdeveniments", va dir Hezbol·là. Un diputat del grup, Hassan Fadlallah, va celebrar que la treva temporal és el resultat dels esforços diplomàtics de l'Iran, que no va participar en les converses directes que van tenir lloc aquesta setmana a Washington. "Tot depèn del compromís d'Israel d'aturar totes les formes d'hostilitats", va respondre Fadlallah a l'agència Reuters quan se li va preguntar si la milícia es comprometrà amb l'alto el foc. En un comunicat al mitjà libanès Al Jadeed, l'organització va demanar "un retorn a la situació prèvia al 2 de març", quan Israel violava diàriament l'alto el foc en vigor des del novembre del 2024.
Trump va anunciar que convidarà els dos líders a la Casa Blanca "per a les primeres converses significatives entre Israel i el Líban des de 1983". "Les dues parts desitgen la PAU, ¡i crec que passarà aviat!", va afegir en una publicació a Truth Social. "Tenim l'oportunitat d'arribar a un acord històric amb el Líban", va declarar Netanyahu, remarcant que la seva "principal exigència és el desmantellament de Hezbol·là" i que les seves tropes "es mantindran" en una franja del sud del país veí de 10 quilòmetres des de la frontera. Després de l'anunci de Trump de la treva, l'Exèrcit israelià va portar a terme intensos atacs aeris a diverses zones del sud del país. Allà, va destruir l'últim pont sobre el riu Litani que el connectava amb la resta del territori libanès. El pont de Qasmiyeh havia sigut atacat prèviament, però la brutalitat de l'impacte el va deixar inservible i la seva reparació és molt complexa, segons un alt funcionari de seguretat libanès.
Intensificació dels atacs
Els alts caps de l'Exèrcit israelià van rebre instruccions per preparar les forces desplegades al sud del Líban per a la treva. Després de l'anunci fet per Trump, Netanyahu va convocar el gabinet de seguretat israelià per debatre la treva al Líban. Segons els mitjans israelians, els ministres van expressar el seu enuig a l'assabentar-se de l'alto el foc a través dels mitjans de comunicació, sense haver votat sobre l'assumpte. Netanyahu va comunicar al gabinet que les seves tropes no es retiraran del territori ocupat durant la treva. "Em quedarem a la zona de seguretat durant l'alto el foc; ens quedarem on som", va manifestar, segons el Canal 12 d'Israel. La ràdio KAN informa que el primer ministre israelià va afirmar: "Trump ho va sol·licitar [l'alto el foc], i tenim interessos amb els EUA".
Durant la jornada, els atacs israelians no van parar; van matar 29 persones i en van ferir 124. Anteriorment, l’Exèrcit israelià va ordenar als residents del sud del Líban que evacuessin la zona al nord del riu Zahrani, a 40 quilòmetres de la frontera. Des de l’inici de la brutal ofensiva militar, els atacs israelians han matat gairebé 2.200 persones i n’han ferit 7.185 més. Gairebé un centenar de paramèdics libanesos han perdut la vida en aquestes últimes setmanes. També Hezbol·là va llançar diversos projectils que van impactar al nord d’Israel.
