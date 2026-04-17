Llengua
Junts denunciarà la regularització de migrants davant la UE per «marginar» el català
Els postconvergents asseguren que aquest procés «satura» els ajuntaments: «Es troben desbordats, sense finançament ni capacitat administrativa per abordar-lo amb garanties»
Carlota Camps
Junts ha encarregat als seus serveis jurídics que redactin una denúncia davant les institucions europees contra el procés de regularització de migrants iniciat a Espanya. El partit liderat per Carles Puigdemont considera que les condicions establertes pel Govern «vulneren diverses directives» i «marginen» la llengua catalana «com a criteri d’integració». Els postconvergents asseguren que el decret aprovat per l’Executiu, i que no ha hagut de ser validat al Congrés, «exclou el català com a requisit a l’hora d’adquirir la residència» i que «només apareix en un informe d’arrelament opcional en casos concrets».
«Es tracta d’una via excepcional, però si les persones regularitzades ja treballen a Catalunya no és necessari que acreditin cap coneixement de la llengua», assegura la formació, que també denuncia que ni els tràmits de renovació ni la web del ministeri «estan disponibles en català»,
A més, en una nota de premsa enviada aquest divendres, acusa el Govern de Salvador Illa d’haver «enganyat» els catalans per haver anunciat que «volia fer del català un requisit per renovar la residència al cap d’un any en la regularització extraordinària» i que finalment aquesta condició «no figuri en el text de la normativa publicada al BOE». «Es torna a demostrar que l’existència d’una conselleria de Política Lingüística és només pura façana i que acords com el Pacte Nacional per la Llengua són paper mullat», rematen des del partit.
Per tot això, el partit ha anunciat que impulsarà una bateria d’iniciatives legislatives a totes les cambres on tenen representació «per intentar corregir aquests fets», i que ha encarregat al departament jurídic del partit «que prepari la presentació d’una denúncia davant les institucions europees per la vulneració de diverses directives i la marginació d’una llengua cooficial com a criteri d’integració».
Amb tot, Junts també denuncia que aquest procés de regularització «està provocant un greu col·lapse dels serveis municipals a tot Catalunya» i acusa l’Executiu liderat per Pedro Sánchez d’«externalitzar tots els problemes cap als ajuntaments. «Es troben desbordats, sense finançament ni capacitat administrativa per abordar aquest procés amb garanties», conclou el comunicat.
