L’assessor d’Ábalos va xivar a Torres quan farien tests de covid
Un informe revela que Koldo va donar detalls al ministre sobre les proves als aeroports
Á. V. / C. G.
En l'informe entregat per l'UCO a l'Audiència Nacional hi consta que Koldo García, l'home de confiança de José Luis Ábalos, va avançar al llavors ministre de les Canàries i avui ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que seria obligatori fer tests de covid als aeroports, per bé que l'avisava que tot depenia de l'aleshores ministre de Sanitat, Salvador Illa, i del president del Govern, Pedro Sánchez.Mentre el Tribunal Suprem jutja l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García per la compra de mascaretes per organismes dependents de Transports, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil continua treballant i acaba d'entregar un nou informe a l'Audiència Nacional sobre la resta de contractes firmats per administracions públiques durant la pandèmia. Hi consta que l'home per a tot de l'expolític socialista el va avançar al llavors ministre de les Canàries i avui ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la data seria obligatori fer tests de Covid als aeroports, tot i que li acabava advertint que tot depenia del llavors ministre de Sanitat i avui president de la Generalitat, Salvador Illa, i del president del Govern, Pedro Sánchez.
Segons els missatges de l'UCO en el seu informe, el 5 de novembre del 2020, el president de les Canàries va preguntar a Koldo quan es farien els tests als aeroports, si es mantenia el dia 17. Li deia que era al Consell de Govern, però que no parlaria de dates. L'assessor d'Ábalos li va respondre que sí, però li va demanar, "encaridament, que no digui que ha sigut ell, que si diu la data pensaran que ha sigut ell". Torres es va comprometre a no dir res.
A continuació, els agents assenyalen: "Finalment, Koldo li assegura que els tests es faran i l'informa que el presi –suposadament referint-se a Pedro Sánchez– va parlar amb el José Luis, –entenent que és José Luis Ábalos– i li va dir que era necessari i que l'endemà [...] ho tancarien el Salvador i el presi".
En un altre moment de l’informe, la Guàrdia Civil afirma que, "posteriorment, al migdia, el president de les Canàries diu a Koldo que Salvador Illa li ha demanat una setmana per als antígens" i li mostra el seu malestar per "les pegues que hi estaria posant". Afegeix que li trucarà i que si no té resposta "hauran d’intervenir Ábalos o el Pedro".
L'informe destaca els comentaris que el ministre va declarar com a testimoni en el judici que se celebra al Tribunal Suprem sobre els seus contactes amb el ministre de Sanitat, que era en qui requeia la gestió sanitària de la pandèmia. Després de facilitar el contacte del conseller canari de Sanitat a un dels socis de Víctor de Aldama, Ignacio Díaz Tapia, comenta que havia parlat amb Illa i que sembla que hi ha una "bona recepció".
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic