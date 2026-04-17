Lleó XIV: «El món està sent destruït per uns quants tirans»
El Papa denuncia l’ús de la religió amb finalitats bèl·liques, econòmiques i polítiques / Era al Camerun en una trobada marcada per les crítiques de Trump
Irene Savio
Lleó XIV va carregar ahir contra els que utilitzen les religions i Déu per als seus interessos militars, econòmics i polítics i va assenyalar que "el món està sent destruït per uns quants tirans". Va ser durant una trobada per la pau celebrada a Bamenda, al nord-oest del Camerun, una regió en guerra civil des de fa una dècada. Les paraules del Pontífex arriben després dels successius atacs per part del president dels Estats Units, que l’ha acusat de ser "feble en matèria de delinqüència" i "pèssim en política exterior".
"¡Ai dels qui dobleguen les religions i el mateix nom de Déu als seus propis interessos militars, econòmics i polítics, arrossegant el que és sant cap al més sòrdid i tenebrós!", va lamentar el Papa en la trobada celebrada a la catedral de Sant Josep, a Bamenda.
Lleó XIV va arribar dimecres al Camerun i, després de les visites oficials a la capital, va voler visitar ahir aquesta regió colpejada per un conflicte que va començar el 2016 entre els separatistes anglòfons que se senten menyspreats pel Govern i que ha deixat prop de 6.500 morts i més de 500.000 desplaçats. Segons l’ONU, 1,8 dels quatre milions d’habitants de les regions anglòfones necessiten ajuda humanitària, mentre que uns 250.000 nens es veuen afectats pel tancament d’escoles a causa del conflicte.
El pontífex nord-americà va elogiar que musulmans i cristians hagin creat a Bamenda un moviment per la pau: "¡En quants llocs de la terra desitjaria que passés el mateix! ¡Benaventurats els que treballen per la pau!".
Lleó XIV va expressar la seva gratitud a totes aquelles persones, en particular a les dones, laiques i religioses, que atenen les persones traumatitzades per la violència en aquesta regió. En aquest context, va afegir una reflexió contundent sobre les conseqüències dels conflictes armats: "Els senyors de la guerra fingeixen no saber que n’hi ha prou amb un instant per destruir, però que sovint no n’hi ha prou amb una vida per reconstruir. Dissimulen no veure que es necessiten milers de milions de dòlars per matar i devastar, i que no es troben els recursos necessaris per guarir, educar i aixecar".
El Papa, durant la seva intervenció, va carregar contra "els que saquegen els recursos de la terra" i "que solen invertir gran part dels guanys en armes, en una espiral de desestabilització i mort sense fi". I va criticar que "el món està sent destruït per uns quants tirans i es manté dret gràcies a una immensitat de germans i germanes solidaris".
Ric en recursos naturals
Si bé el Camerun és ric en recursos com petroli, gas o minerals, el 26,7% de la població es troba en situació de pobresa, segons el Banc Mundial (BM). "Això és un món al revés, una distorsió de la creació de Déu que tota consciència recta ha de denunciar i repudiar", va afegir Lleó XIV.
El Papa està de gira pel continent africà, on viuen més del 20% dels catòlics del món. La seva primera etapa va ser Algèria i, després del Camerun, visitarà Angola i Guinea Equatorial. L'inici del viatge va estar marcat pels atacs verbals del president Trump per les crides del Pontífex en favor de la pau. Robert Prevost va respondre que no el tem i que continuarà aixecant la seva veu per construir la pau. Ahir va fer extensiu aquest missatge als nombrosos religiosos i fidels que van acudir a veure'l i escoltar-lo: "¡Treballem junts per la pau.
