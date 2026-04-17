Missatges de Koldo i Armengol: "He de parlar amb el ministre ¿M’ajudes?"
La investigació de la Guàrdia Civil se centra en les contractacions públiques per a la compra de tests de covid i mascaretes
Cristina Gallardo
Mentre el Tribunal Suprem jutja l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García per la compra de mascaretes per organismes dependents de Transports, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil acaba d'entregar un nou informe a l'Audiència Nacional sobre contractes firmats per administracions públiques durant la pandèmia. L'informe entregat al jutge Ismael Moreno, que instrueix part de la trama Koldo, revela l'existència de nous missatges entre la presidenta del Congrés, Francina Armengol, quan era presidenta de les Balears, i l'assessor de José Luis Ábalos Koldo García en relació amb la compra de material sanitari per fer tests als aeroports. El 15 de juny del 2020, Armengol li envia un missatge per demanar-li ajuda per contactar amb Ábalos: "Necessito parlar amb el ministre. [...] ¿Em pots ajudar?". I Koldo li contesta dient-li que li truqui.
L'informe de la Guàrdia Civil, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO i que s'estén al llarg de 195 pàgines, se centra en les contractacions públiques per a la compra de mascaretes mèdiques i material per fer proves de detecció de la covid-19 per part de l'Administració de les Balears durant la pandèmia a les empreses Soluciones de Gestión i Eurofins-Megalab, "ja sigui directament, ja sigui a través d'altres societats que estiguin sota el control" dels investigats.
Els agents fan la seva pròpia valoració de tot aquest intercanvi i arriben a la conclusió que "es podria desprendre que, al final, Armengol, gràcies a la intermediació de Koldo, hauria pogut parlar amb Ábalos, amb la intenció de solucionar un problema relacionat amb els tests PCR que s'estarien fent per permetre el trànsit de passatgers".Segons el parer dels investigadors, el fet que la responsable del Govern balear sol·liciti a Koldo la seva ajuda per parlar amb el ministre de Foment "evidenciaria el domini que aquest ministre hauria tingut dins del ministeri". Això "aniria en favor de Víctor de Aldama" a canvi de la corresponent contraprestació econòmica.
"Ara et contesta" Ábalos
L'endemà, el 16 de juny del 2020, Koldo pregunta a la presidenta balear si va aconseguir posar-se en contacte amb el ministre, i ella li respon que no, que li va enviar un missatge però que no li va contestar. Afegeix que el dia abans li va trucar Pedro Saura, que ales hores era secretari d'Estat de Transports. Koldo li va respondre amb un "ara et contesta", cosa que la Guàrdia Civil assenyala que s'ha d'entendre que es refereix al ministre, i afegeix: "¿El Pedro [Saura] t'ho va solucionar?".
L’intercanvi continua amb Armengol: "Em va dir que ho veu factible. [...] El problema és Sanitat. El Pedro ho va veure bé". Koldo va assenyalar que hi parlaria. Hores més tard, l’assessor ministerial torna a escriure a Armengol: "¿Ho veus? Tard però ho tens".L’intercanvi continua amb Armengol: "Em va dir que ho veu factible [...] el problema és Sanitat. Pedro ho ha vist bé" i Koldo assenyalant que parlaria "amb ell" entenent els investigadors que es referia al mateix ministre. Hores més tard, l’assessor ministerial torna a missatgear la presidenta balear: "Veus", "Tard però el tens".
La Guàrdia Civil col·loca aquests missatges en una altra cadena de comunicacions, el 20 de maig del 2020, remesa per un dels socis d’Aldama investigats, Javier Serrano, a un grup de WhatsApp anomenat Fertinvest113, i hi adjunta una imatge d’un expedient d’Ineco en què manifesta: "Primer concurs a dit que ens fan", seguit, entre altres missatges, del text "ens adjudicaran 18.500 euros".
L'entorn d'Armengol va reaccionar ahir afirmant que de tot plegat es pot deduir que l'expresidenta balear "no va donar mai cap instrucció per contractar cap empresa" i que "les decisions les van prendre els tècnics".
