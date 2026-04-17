Mobilització Global Progressista
Vuit caps de Govern i els vicepresidents d’Alemanya i el Regne Unit acudiran a la cimera progressista de Sánchez a Barcelona
La cita reunirà dirigents dels cinc continents i més de 3.000 assistents a la Fira de la capital catalana
El PSOE congrega els presidents d’Espanya, el Brasil, Mèxic, Colòmbia, l’Uruguai, Lituània, Sud-àfrica i Barbados
La trobada vol convertir-se en el contrapunt de les polítiques de Trump i de la «internacional ultradretana»
Luis Ángel Sanz
preparen durant setmanes amb mim la cimera progressista de Barcelona d’aquest cap de setmana en què el president del Govern tornarà a explotar el seu perfil internacional com la millor carta política per consolidar-se en el panorama internacional i també a Espanya. La trobada –organitzada per Sánchez juntament amb el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, i el líder del Partit Socialista Europeu, Stefan Löfven– congregarà a Espanya els pròxims divendres 17 i dissabte 18 almenys vuit presidents o primers ministres d’Europa, Amèrica i Àfrica, alts mandataris de la Unió Europea; al vicecanceller d’Alemanya, ministre de Finances i colíder de l’SPD, Lars Klingbeil, i el vice primer ministre del Regne Unit i titular de Justícia, David Lammy. Tots alçaran la veu contra «el creixement de les forces polítiques autoritàries i d’extrema dreta» al món, segons diu el programa de la trobada.
L’anomenada Mobilització Progressista Global (Global Progressive Mobilisation, GPM) acollirà més de 3.000 assistents a la Fira de Barcelona amb Sánchez com a amfitrió. Com ha pogut saber EL PERIÓDICO i sense descartar que pugui produir-se alguna confirmació més la setmana vinent, han assegurat ja la seva presència a Barcelona vuit caps de Govern: el president de l’Executiu espanyol; el del Brasil; la de Mèxic, Claudia Sheinbaum; el de Colòmbia, Gustavo Petro; el de l’Uruguai, Yamandú Orsi; la primera ministra de Lituània, Inga Ruginiené; el president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, i el premier de Barbados, Mia Amor.
A més, la cimera reunirà un bon nombre de mandataris de la Unió Europea i líders de partits socialistes o socialdemòcrates en l’oposició a Europa. Pedro Sánchez disposarà d’una plataforma privilegiada per tornar a erigir-se en l’antítesi del president dels Estats Units, Donald Trump, i les seves polítiques, per proclamar el seu famós No a la guerra, o per confirmar-se com a referent socialdemòcrata internacional, una cosa que de moment li està donant més rèdits fora d’Espanya que dins. La trobada de Barcelona aspira a convertir-se en el contrapunt de les polítiques de Trump i de l’anomenada «internacional ultradretana».
Absència de l’oposició a Trump
De moment, el buit més gran entre els assistents a la cimera l’ocupa l’oposició a Trump als Estats Units. Sí que ha confirmat el senador demòcrata per Connecticut Chris Murphy o l’exambaixadora dels EUA a Espanya durant el mandat de Joe Biden, Julissa Reynoso. L’organització ha intentat comptar amb l’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, fins a l’últim minut. La seva presència d’última hora no està del tot descartada, però el més probable serà que enviï finalment un missatge de vídeo als líders que assisteixin a la cimera.
També hi assistiran la vicepresidenta de la Comissió EuropeaTeresa Ribera; el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa; l’exvicepresident de la Comissió i responsable de la Política Exterior de la UE Josep Borrell; el vicecanceller d’Àustria, Andreas Babler; la vice primera ministra d’Eslovènia, Tanja Fajon; o la líder dels Socialistes i Demòcrates del Parlament Europeu, Iratxe García. Serà molt nodrida la representació dels líders dels partits socialistes europeus, gairebé tots en l’oposició. Hi haurà, entre d’altres, el primer secretari del Partit Socialista de França, Olivier Faure, la secretària general del Partit Socialdemòcrata de Suècia, Magdalena Andersonn, Elly Schlein, secretària general del Partit Democràtic italià, el líder del Partit Socialista de Bèlgica, Paul Magnette, el del PS de Portugal, José Luís Carneiro, o el president del Partit Socialdemòcrata finlandès, Antti Lindtman.
La rotunditat de Sánchez en el seu xoc amb Trump i amb Netanyahu, dos líders molt impopulars a Espanya i a Europa, ha causat un gran impacte en les últimes setmanes en sectors progressistes europeus i americans, així com en multitud de mitjans de comunicació internacionals, molts conservadors, com el Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal i The New York Times. El president i líder del PSOE vol aprofitar ara la plataforma de Barcelona per consolidar la seva imatge internacional. I també per projectar una imatge potent a Espanya just un mes abans de les eleccions autonòmiques d’Andalusia del 17 de maig.
De fet, el No a la guerra va tenir un paper important en la mobilització de l’electorat progressista en les eleccions de Castella i Lleó, com consideren en el PSOE. Els socialistes van pujar en vots i en escons després dels daltabaixos autonòmics d’Extremadura o l’Aragó. Ara, a Ferraz confien que aquesta ferma posició torni a ser important en la mobilització dels progressistes andalusos d’aquí a un mes, malgrat que els sondejos vaticinen un mal resultat per al PSOE.
Des del començament de la guerra de l’Iran, Sánchez ha multiplicat els seus contactes amb dirigents europeus o del Pròxim Orient. Aquesta mateixa setmana, tornarà a lluir perfil internacional en un nou viatge a la Xina, on ja és vist com un dels principals referents contra la unilateralitat de Donald Trump a Europa.
El president del Govern i el seu equip més pròxim estan convençuts que estan encertant amb aquesta aposta. De fet, cada vegada proclamen amb més èmfasi que el president no està sol, sinó que «va ser el primer que es va moure cap a la defensa de la legalitat internacional i es va posicionar rotundament cap a la guerra», una posició cap a la qual ha anat posteriorment virant la major part d’Europa, segons afegeixen a la Moncloa.
El PP té una posició ambigua quan no es declarava a favor de la guerra
En contraposició, ressalten els socialistes, el Partit Popular manté «una posició ambigua» quan no «es declarava a favor de la guerra, com va escriure a les xarxes socials la portaveu adjunta popular al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo».
La cimera de Barcelona acollirà diferents plafons divendres i dissabte sobre la lluita per la democràcia i contra l’autoritarisme, feminisme, justícia social i desigualtat salarial, comerç just, vivenda assequible... La capital catalana presumirà de tenir un alcalde socialista, Jaume Collboni, un president autonòmic socialista, Salvador Illa, i Sánchez com a president del Govern d’Espanya. Tots ells seran a la GPM. Dissabte, abans de la clausura, s’organitzaran alguns plafons importants i es produiran els discursos dels principals líders polítics davant del plenari, amb el tancament a càrrec de Lula da Silva i Sánchez. Tampoc faltarà a Barcelona l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que ja es va oposar a la guerra de l’Iraq com a líder del PSOE i després com a president, fa ja 23 anys.
Barcelona serà també seu per a alguns actes de Pedro Sánchez com a president del Govern. El palau de Pedralbes acollirà divendres la cimera Espanya-Brasil, presidida per Sánchez i Lula i amb la presència de ministres dels dos estats. A més, dissabte, tindrà lloc la IV Reunió en defensa de la Democràcia, que reunirà l’Executiu espanyol amb diversos líders internacionals, inclosa Claudia Sheinbaum. L’última visita d’un president mexicà a Espanya es va produir el 2018, abans que les relacions entre els dos països s’enterbolís per la reclamació de Mèxic que el Rei d’Espanya demanés perdó pels abusos comesos durant la conquesta d’Amèrica.
