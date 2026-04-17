Cimera a Barcelona

Sánchez i Lula exhibeixen la seva aliança anti-Trump amb la firma de 15 acords: «Quan es produeixen retrocessos en democràcia, apareix el feixisme»

Sánchez i Lula segellen avui un acord sobre minerals crítics i reforcen el seu eix d'oposició a Trump

Barcelona rep líders d’esquerra de tot el món per plantar cara a Trump i al nou ordre mundial

El president del Govern, Pedro Sánchez, amb el president del Brasil, Lula da Silva, aquest divendres a Barcelona

El president del Govern, Pedro Sánchez, amb el president del Brasil, Lula da Silva, aquest divendres a Barcelona / Video: EFE / Foto: Manu Mitru

Sara González

Barcelona

«L’onada reaccionària ataca les nostres democràcies». Amb aquest leitmotiv compartit, el president del Govern, Pedro Sánchez, i el del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han solemnitzat l’eix anti-Trump que pretenen encapçalar a escala mundial. Ho han fet des de Catalunya, on aquestes paraules contundents contra «els autoritarismes i la desinformació» s’han traduït en 15 acords entre els dos països. El risc de no fer-ho, han advertit, és que s’obri pas el «feixisme». La trobada ha sigut qualificada d’«històrica» per Sánchez per ser la primera d’aquest calibre, a més de reivindicar-la com una aposta per la cooperació entre la Unió Europea i l’Amèrica Llatina, que és antagònica a la de la «confrontació i la guerra».

A més d’estrènyer llaços transoceànics entre els dos països, Sánchez i Lula han dissenyat al mil·límetre una fotografia que traslladi a escala internacional que hi ha líders disposats a plantar cara a les polítiques capitanejades per Donald Trump amb una agenda compartida basada en la diplomàcia, el ‘no’ a la guerra, la defensa de la democràcia i el respecte al dret internacional. La d’avui és la primera cimera d’aquest calibre d’Espanya amb el Brasil i, de fet, amb un país llatinoamericà.

La cimera de la dupla progressista celebrada al Palau de Pedralbes, els jardins del qual han sigut engalanats amb geranis vermells, és l’avantsala de la IV Reunió per la Democràcia i la Global Progressive Mobilisation. En la que és la segona seu oficial de la Generalitat de Catalunya, els dos dirigents han sigut rebuts amb honors militars per part de l’Exèrcit de Terra i també pel president Salvador Illa, que ha exercit d’amfitrió i que considera que la triple cita a Barcelona d’aquest cap de setmana situa la capital catalana com un actor que guanya pes en l’esfera europea i internacional.

Aquest mateix divendres el president compartirà amb Lula una visita al Supercomputing Center i aquest migdia manté una trobada amb el president, Gustavo Petro. A més, en el marc de la Global Progressive Mobilisation, el president té agendades reunions bilaterals amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum; amb el president de la República de l’Uruguai, Yamandú Orsi; el president del Consell Europeu, António Costa; el vicecanceller d’Alemanya, Lars Klingbeil; el governador de la província de Buenos Aires, Axel Kicillof, i amb l’expresidenta del Senat de Xile Isabel Allende, entre d’altres.

Sánchez i Lula exhibeixen la seva aliança anti-Trump amb la firma de 15 acords: «Quan es produeixen retrocessos en democràcia, apareix el feixisme»

Sánchez i Lula exhibeixen la seva aliança anti-Trump amb la firma de 15 acords: «Quan es produeixen retrocessos en democràcia, apareix el feixisme»

