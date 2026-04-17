Un pèrit declara que un fill de Pujol va utilitzar un préstec fictici per blanquejar
Els experts precisen que els diners transportats per Josep Pujol Ferrusola a Andorra d’un banc a un altre feien 10 quilos
Ángeles Vázquez
Un inspector de l'Agència Tributària va declarar ahir que Josep Pujol Ferrusola va utilitzar un préstec fictici per presumptament blanquejar diners a Andorra i enganyar Hisenda. A més, va mantenir "ocult" un dels dos comptes bancaris que tenia al país veí. Avui continuen declarant els pèrits perquè el dilluns 27 d'abril comencin els interrogatoris dels acusats.
Aquest inspector va explicar l'operació del préstec "simulat" i l'elaboració de documents "clarament falsos" que pretenien acreditar que el desembre del 2009 prestava 960.000 euros a l'empresari Jorge Barrigón, president de la companyia Cat Helicòpters. Va assenyalar que Josep Pujol Ferrusola va retirar en efectiu 900.000 euros –els altres 60.000 els havia tret abans–. Eren 10.700 bitllets, amb un pes de més de 10 quilos. Barrigón va tornar aquests fons a Josep Pujol Ferrusola, de manera que, segons diu l'acusació, l'operació responia a un préstec fictici.
La Fiscalia Anticorrupció afirma que es van crear una sèrie de documents per simular que Barrigón, que també seu al banc dels acusats, era qui li tornava els diners en una maniobra que només volia donar "cobertura legal" a fons d'origen desconegut que Josep Pujol Ferrusola pretenia aflorar després de ser requerit per la Inspecció d'Hisenda. La companyia de Barrigón, Cat Helicòpters, va ser adjudicatària de contractes públics amb el Servei Català de Trànsit entre el 2008 i el 2015, quan es va produir el suposat préstec.
El traspàs de diners
Un dels experts proposats per la defensa va remarcar que el préstec a Barrigón sí que va existir. Segons la seva versió, aquests fons eren per a Jordi Pujol Ferrusola, tal com es va recollir en la documentació interna del banc, però al final van anar a parar a l'empresari. El pèrit va assegurar que el 9 de desembre del 2009 Josep Pujol Ferrusola va treure els fons del banc en efectiu, però el seu germà li va dir que no els necessitava i els va oferir a Barrigón.
Josep Pujol Ferrusola es va acollir a l'amnistia fiscal del 2012, però el fiscal anticorrupció Fernando Bermejo considera que aquesta regularització va ser inveraç perquè no incloïa la totalitat del seu patrimoni i perquè es basava en contractes simulats per justificar els moviments de diners a Andorra. El pèrit de l'Agència Tributària va indicar que Josep Pujol tenia dos comptes a Andorra: un a la Banca Privada d'Andorra (BPA), des del qual es va gestionar aquest préstec presumptament fictici, i un altre a Andbank, que es va amagar a Hisenda.
El pèrit de la defensa va negar la major i va apuntar que el 2010 hi va haver quatre moviments entre els dos comptes que obeeixen al traspàs de fons: dues entrades i dues sortides de diners. A l'Andbank hi va haver una disposició de 830.000 euros al febrer, i una altra de 300.000 a l'agost. Les dues disposicions en efectiu coincideixen, segons assenyala l'expert, amb un ingrés a BPA de 800.000 euros i amb un altre de 295.000 euros.
Els experts, tant els inspectors de l’Agència Tributària com els proposats per les defenses, han entrat al detall de cadascun dels negocis. La compareixença dels pèrits és l’avantsala de l’interrogatori de l’expresident, dels seus fills i dels empresaris imputats, que començarà la setmana del dilluns 27 d’abril.
