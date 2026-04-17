Puigdemont trenca amb Sumar després que Díaz titlli de "racista" Junts
Carlota Camps
La vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, va ser la primera a reunir-se amb Carles Puigdemont a Brussel·les. La cita, que va tenir lloc el 4 de setembre del 2023 al Parlament Europeu, va servir com a avantsala al pacte d'investidura de Pedro Sánchez i també com a reconeixement de Puigdemont com a actor polític, després d'anys de cert ostracisme a Bèlgica. Però la bona relació que es van encarregar de reflectir en les fotografies d'aquella jornada s'ha trencat. Les diferències entre les dues formacions s'han fet evidents durant tota la legislatura al Congrés, i han arribat a un punt de no retorn després que la vicepresidenta hagi titllat Junts de "racista" i "classista". "Bon viatge", li ha etzibat Puigdemont en una publicació a X. També va qualificar les paraules de Díaz de "populisme" i de "falta de respecte i de rigor".
Suspendre tot contacte
No es tracta només d'un missatge de rèplica: en la formació parlen directament de ruptura de relacions. Fonts de la direcció el tradueixen que han decidit "suspendre" tot contacte amb Sumar, tant a nivell de grup parlamentari al Congrés com amb tots els seus ministres. Serà així, almenys, fins que Díaz rectifiqui de manera "sincera" de les seves acusacions. "No fa falta que [els de Sumar] ens busquin, ni directament ni indirectament. No els agafarem el telèfon", aclareixen les mateixes veus de la cúpula.
Els postconvergents, que van trencar amb el PSOE fa més de mig any al considerar que no hi havia un compliment suficient del pacte d’investidura, asseguren que dificultaran encara més l’acció legislativa del Govern arran de les declaracions de la vicepresidenta.
Els postconvergents, que van trencar amb el PSOE fa més de mig any al considerar que no hi havia un compliment suficient del pacte d'investidura, asseguren que ara dificultaran encara més l'acció legislativa del Govern arran de les declaracions de la vicepresidenta. El missatge és especialment important en un moment en què l'Executiu mira d'atraure Junts perquè avali el decret de vivenda de Sumar. Els postconvergents ja havien descartat recolzar el redactat actual, però Sumar mantenia que les negociacions entre les dues formacions continuaven obertes.
