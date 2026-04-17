La regularització d’immigrants s’obre amb cues de fins a cinc hores
Consultats i oficines ciutadanes reben a Barcelona una allau de sol·licituds de documents / El padró, el certificat d’antecedents penals i l’informe de vulnerabilitat concentren les peticions
Pau Lizana Manuel
La regularització extraordinària ja és una realitat. Des d’ahir mateix, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va habilitar la pàgina web que permet a les prop de 800.000 persones que es calcula que viuen sense papers a Espanya presentar la seva sol·licitud per obtenir un permís de treball i residència d’un any a tot el territori estatal. Al mateix portal està disponible l’aplicatiu que permet demanar cita prèvia per presentar la documentació presencialment, tot i que les finestretes físiques estaran obertes a partir de dilluns que ve. Ahir les oficines d’atenció ciutadana van registrar cues de fins a cinc hores de persones que necessitaven aclarir dubtes i fer gestions com sol·licitar el padró o l’informe de vulnerabilitat.
Es preveu que siguin una minoria les persones que hi accedeixin telemàticament. Per poder presentar digitalment els documents es necessita un certificat digital, una cosa difícil d’aconseguir si, precisament, no es compta amb documentació. A més dels interessats, poden tramitar telemàticament els documents els apoderats, les entitats i sindicats que s’han inscrit en el Registre Electrònic de Col·laboradors d’Estrangeria, així com advocats, gestors i graduats socials en nom dels potencials beneficiaris.
Es podran acollir al procés aquelles persones que portin més de cinc mesos a Espanya i que puguin acreditar mitjançant qualsevol document amb el seu nom que eren al país abans de l’1 de gener. També hauran d’acreditar que no tenen antecedents penals a Espanya i qualsevol altre país on hagin residit en els últims cinc anys.
La necessitat d’aconseguir aquests documents va provocar que ahir es produïssin cues davant consolats i oficines d’atenció al públic a diverses ciutats. A Barcelona, desenes de persones es van congregar davant de les oficines d’atenció a la ciutadania (OAC), per disposar de l’històric del padró o bé per aconseguir l’informe de vulnerabilitat, un altre requisit si no poden demostrar haver mantingut alguna relació laboral, tot i que sigui informal, i han arribat sols a Espanya.
Entitats socials
Les entitats temen no poder fer front a l’allau de peticions d’aquest certificat. "Estem atenent persones amb qui havíem treballat, però també a altres que ens demanen ajuda per primera vegada", explica Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector.
Muhammad i alguns compatriotes pakistanesos esperaven per entrar a l’OAC de la plaça Sant Miquel. Fa prop de dos anys que són a Barcelona, on la vida no els ha estat gens fàcil sense papers. "Estàs obligat a pagar el lloguer que vulgui el propietari i no pots treballar legalment", afirma Muhammad. "Això va bé per a tothom, perquè nosaltres aconseguim feina, i vosaltres recapteu més impostos", celebra un dels seus companys.
En conèixer aquesta mesura, Muhammad va sol·licitar el certificat d’antecedents penals al consolat del Pakistan, i el document li va arribar ara fa un mes. S’espera que l’activitat a les oficines consulars continuï sent intensa aquestes setmanes. Ahir mateix, el moviment va ser frenètic al consolat del Marroc. També hi va haver petites cues al consolat pakistanès, tot i que força lluny de l’afluència registrada al febrer, quan es va anunciar la regularització.
Quedarà per veure si aquestes cues que ara afecten oficines municipals i consolats també es donen a les 371 oficines de Correus, 60 de Seguretat Social i les cinc d’Estrangeria que el Govern ha habilitat a totes les províncies. Per evitar el col·lapse, l’Executiu ha reforçat el personal de tramitació i atenció al públic amb més de 550 persones.
