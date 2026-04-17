Rússia inclou l’espanyola Oesía entre possibles objectius militars
La companyia afirma que treballa "en compliment estricte amb la regulació vigent" junt amb el Govern espanyol i la Unió Europea
Monique Zamora Vigneault
El Ministeri de Defensa de Rússia ha inclòs el grup Oesía – a través de la seva filial UAV Navigation— en una llista amb deu companyies de defensa d'Itàlia, Alemanya, Polònia, República Txeca entre d'altres, que qualifica de "potencials objectius". Oesía, consultada per EL PERIÓDICO, va confirmar la seva presència en l'esmentada llista. Al document difós, Moscou afirma que "les accions dels líders europeus estan arrossegant cada vegada més aquests països cap a una guerra amb Rússia".
Oesía, l'única companyia espanyola que figura en la llista, ha llançat un comunicat en el qual afirma que "UAV Navigation, companyia de Grup Oesía, desenvolupa i comercialitza les seves solucions tecnològiques d'ús dual en compliment estricte amb la regulació vigent i dins del treball conjunt amb el Govern espanyol, en el marc del compromís amb la Unió Europea". La firma espanyola que presideix Luis Furnells assenyala que la UE i el Govern "compten amb un full de ruta clar i definit en matèria de política exterior i de defensa, també respecte a Ucraïna".
A més d'Oesia, la llista també inclou una desena d'empreses que fabriquen drons "per a Ucraïna" on detallen les seus i els components que produeixen, segons ha pogut comprovar aquest diari. Fire Point i Horizon Tech, totes dues del Regne Unit, apareixen al llistat al costat d'empreses com Davinci Avis i Airlogistics, que tenen seu a Munic. Als Països Baixos, Moscou ha assenyalat Destinus com a "objectiu", mentre que l'empresa estatal Antonov i Ukrspecsystemsystems apareix a Polònia.
El Kremlin ha assenyalat, entre els motius per incloure aquestes empreses al llistat titulat Empreses Estrangeres Productores de Componentes, que preveuen "un augment significatiu de la producció de vehicles aeris no tripulats (UAV) per al règim de Kíiv mitjançant un finançament més gran d'empreses "ucranianes" i "conjuntes" que fabriquen drons d'atac i els seus components, ubicades al territori de països europeus".
Dmitri Medvédev, vicepresidenta del Consell de Seguretat rus, ha advertit que "la declaració del Ministeri de Defensa rus s'ha de prendre literalment: la llista d'instal·lacions europees que fabriquen drons i altres equips és una llista d'objectius potencials per a les Forces Armades russes". A més, ha afegit que "els atacs es facin realitat depèn del que vingui després. ¡Que dormin bé, socis europeus!".
Medvédev fa referència a un llistat del Ministeri de Defensa que identifica 11 sucursals d’empreses ucraïneses a Europa i 10 companyies que subministren components per a drons, incloent, en el cas d’Oesía, receptors de radionavegació espacial.
Rússia adverteix que aquest suport europeu "comporta conseqüències impredictibles".
